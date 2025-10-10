En vivo
Fiscal Lucy Laborde envía nueva carta a la fiscal general denunciando presiones

Fiscal Lucy Laborde envía nueva carta a la fiscal general denunciando presiones

La Fiscal pide que se le informe si está siendo objeto de investigación penal o disciplinaria.

Fiscal Lucy Laborde may 22.jpg
Fiscal Lucy Laborde en audiencia de este jueves.
BLU Radio
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

La fiscal Lucy Laborde, quien adelanta el proceso contra Nicolás Petro Burgos, envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que reitera su denuncia de presiones en el manejo del caso, y pide garantías a su independencia.

Vea también:

  1. Luz Adriana Camargo, fiscal general
    Luz Adriana Camargo, fiscal general.
    Foto: AFP
    Judicial

    Fiscal general a Lucy Laborde: "No existe directriz que afecte autonomía de fiscales"

La funcionaria asegura que algunas decisiones relacionadas con el caso, como la designación de fiscal de apoyo, se han hecho sin su solicitud ni justificación clara.

La fiscal también relata que fue citada a una reunión con directivos de la Fiscalía en la que, afirma, se discutieron detalles de la imputación y la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro sin su conocimiento previo y violando el principio de reserva procesal “actuación desleal y contraria al principio de reserva procesal, aún más considerando las filtraciones que se han venido presentando de forma constante en este proceso”.

Laborde pide además que se le informe si está siendo objeto de investigación penal o disciplinaria, luego de que la defensa de Nicolás Petro anunciara denuncias en su contra. La fiscal afirma que su despacho no ha recibido respuesta.

Nicolás Petro
Nicolás Petro
Foto: Consejo Superior de la Judicatura

Además de esa situación, señaló que el presidente Gustavo Petro publicó el pasado 8 de octubre un mensaje en la red X donde habló de una supuesta persecución en su contra y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa "en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado” detalló en el documento.

La fiscal recalca que todas sus actuaciones “han estado guiadas por la transparencia, la legalidad y la independencia funcional”, y exige que se garantice su autonomía técnica en la investigación. También solicita que se le notifique oficialmente si existen procesos abiertos en su contra para ejercer las acciones y derechos correspondientes.

