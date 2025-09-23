Fiscal general a Lucy Laborde: "No existe directriz que afecte autonomía de fiscales"

Hubo una fuerte polémica por la designación de una fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, esto provocó que la fiscal Lucy Laberde denunciara presuntas "injerencias", más temprano la propia fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó retirar a dicha fiscal.

Ahora, en una respuesta oficial, Camargo explicó que la designación de un fiscal de apoyo no buscaba interferir en la independencia de Laborde, sino brindarle “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica”, práctica que, según señaló, es habitual en la entidad.

"Lo anterior evidencia que la designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino sólo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte", señala la misiva.

Fiscal Lucy Laborde en audiencia de este jueves. BLU Radio

Respecto a la reunión realizada el 18 de septiembre con la Dirección Especializada contra la Corrupción, la fiscal general aclaró que esta se convocó para evitar duplicidad de esfuerzos, pues existían investigaciones paralelas relacionadas con presuntas irregularidades en contratos de la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico.



Sobre las solicitudes de la defensa de Nicolás Petro para aplazar la imputación, Camargo sostuvo que sí fueron remitidas oportunamente a la fiscal Laborde, así como a las direcciones correspondientes, y negó que se hubiera ocultado información.

“Reitero, no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”, se lee en la respuesta de la Fiscal General.

El próximo 1 de octubre se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

Luz Adriana Camargo Foto: Corte Suprema de Justicia