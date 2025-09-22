En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia

Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia

“La asignación de una fiscal de apoyo, sin que este despacho lo requiera, carece de sustento legal y administrativo”, asegura la fiscal Lucy Marcela Laborde en una misiva enviada a la fiscal general.

Los tres argumentos de la defensa de Nicolás Petro para dilatar inicio de preparatorias
Los tres argumentos de la defensa de Nicolás Petro para dilatar inicio de preparatorias
Foto: AFP y Lexicar.art
Por: Lina Sandoval
 /  Sebastián Nohra
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Mañanas Blu 10AM conoció una carta que la fiscal tercera especializada de la Dirección contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que cuestiona la asignación de una fiscal de apoyo y reuniones internas que, según ella, afectan su autonomía en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de la República.

“La asignación de una fiscal de apoyo, sin que este despacho lo requiera, carece de sustento legal y administrativo”, señala en la misiva.

Advierte que las medidas podrían minar la transparencia del caso, generar incertidumbre sobre la imparcialidad y abrir la puerta a injerencias indebidas.

Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: Suministrada

Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada
Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada

“Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, señala.

La fiscal pide explicaciones sobre el alcance de la designación de apoyo, los objetivos de reuniones convocadas por otras direcciones y la falta de traslado oportuno de solicitudes de la defensa a su despacho.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.”

Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada

Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada

Carta de Fiscal que lleva el caso Nicolás Petro
Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia.
Foto: suministrada

Además, subraya que “las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación.”

Finalmente, Laborde solicita que se respeten su independencia y autonomía, principios respaldados por la Constitución y la jurisprudencia.

