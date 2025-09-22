Mañanas Blu 10AM conoció una carta que la fiscal tercera especializada de la Dirección contra el Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que cuestiona la asignación de una fiscal de apoyo y reuniones internas que, según ella, afectan su autonomía en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de la República.

“La asignación de una fiscal de apoyo, sin que este despacho lo requiera, carece de sustento legal y administrativo”, señala en la misiva.

Advierte que las medidas podrían minar la transparencia del caso, generar incertidumbre sobre la imparcialidad y abrir la puerta a injerencias indebidas.

Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia intromisiones y pide garantías de independencia. Foto: Suministrada

“Estas disposiciones afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso, principios que se encuentran garantizados en la Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia”, señala.

La fiscal pide explicaciones sobre el alcance de la designación de apoyo, los objetivos de reuniones convocadas por otras direcciones y la falta de traslado oportuno de solicitudes de la defensa a su despacho.

“No se trasladó de manera oportuna a este despacho la solicitud presentada por la defensa, circunstancia que puede interpretarse como una vulneración a los derechos de contradicción y defensa.”

Además, subraya que “las reuniones convocadas por otras dependencias en relación con este proceso generan incertidumbre respecto a la imparcialidad y transparencia de la investigación.”

Finalmente, Laborde solicita que se respeten su independencia y autonomía, principios respaldados por la Constitución y la jurisprudencia.