Fiscalía llamó a juicio a 9 exmilitares por torturas durante el holocausto del Palacio de Justicia

Han pasado 4 décadas desde que el M-19 se tomó en Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Recientemente, la justicia tomó decisiones concretamente al llamar a juicio a 9 exmilitares por las torturas durante la retoma del Palacio.

La decisión de proferir resolución de acusación contra los 9 militares en retiro la tomó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, se les señala de haber participado en actos de tortura agravada contra civiles durante los hechos ocurridos en el Holocausto del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Según la investigación llevada a cabo por el ente acusador, las víctimas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo guerrillero M-19 y, posteriormente, trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y sedes de la Policía, donde habrían sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo la errónea sospecha de colaborar con la toma armada en aquella trágica jornada de 1985.



En el documento de 127 páginas, se detalla cómo habrían sido estas torturas y cuáles fueron los testimonios de varias personas.

“En estricto sentido encontramos que el actuar de los aquí procesados sobre Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arevalo Mejia, trasgrede no solo la normativa penal del delito de tortura, sino que atenta contra los derechos fundamentales”, se lee en el escrito.

De acuerdo con las pruebas, 11 personas fueron víctimas de interrogatorios abusivos, golpes, humillaciones y detenciones ilegales, pese a no tener vínculos con el M-19.

Entre ellos, se encuentran dos estudiantes de Derecho de una universidad privada que se encontraban visitando el Palacio de Justicia el día de la toma y que, tras ser rescatados, fueron conducidos a distintas dependencias oficiales antes de ser puestos en libertad.

Esta importante decisión de la fiscalía se da en el Marco de los 40 años del holocausto al palacio de justicia, en donde varios de los familiares de las víctimas siguen pidiendo explicaciones por las personas desaparecidas hace cuatro décadas.

Entre los exmilitares llamados a juicio están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, entre otros.