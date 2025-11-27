En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fiscalía llamó a juicio a 9 exmilitares por torturas durante el holocausto del Palacio de Justicia

Fiscalía llamó a juicio a 9 exmilitares por torturas durante el holocausto del Palacio de Justicia

Según la investigación, víctimas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en medio de enfrentamientos entre fuerza pública y el M-19, trasladadas a Casa del Florero, instalaciones militares y sedes de Policía, donde habrían sido sometidas a tratos crueles.

