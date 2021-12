Fiscalía pide condenar a Paul Naranjo y Julián Valente por feminicidio de Ana María Castro

La Fiscalía pidió condenar por el delito de feminicidio agravado de Ana Maria Castro a Paul Stanley Naranjo y Julián Valente Ortegón, tras concluir las investigaciones que demuestran que los dos acusados habrían arrojado el cuerpo de la joven desde el vehículo en movimiento la madrugada del 5 de marzo de 2020.

Luego de presentar la conclusión de sus investigaciones, la Fiscalía considera que Paul Naranjo, conductor de la camioneta y Julian Valente, acompañante, actuaron premeditadamente para causar el feminicidio de Ana Maria Castro y se aprovecharon del estado de embriaguez de la muchacha, para lanzarla del vehículo sin medir las consecuencias de ese hecho ni tener consideración alguna por los daños que le podrían haber causado.

La Fiscalía dio plena credibilidad al registro de llamadas a la línea de emergencia 1,2,3 a la una de la madrugada después de ocurridos los hechos, en las que relataban diferentes testigos que dieron cuenta que de la camioneta que conducía Paul Naranjo había sido arrojado el cuerpo de una mujer.

Igualmente, a pesar de presentar ciertas lagunas, la Fiscalía dio credibilidad al testimonio de Mateo Reyes, ex pareja de la joven Ana Maria, quien los acusó de haberla arrojado porque descubrieron que ella iba en la parte de atrás besándose con Mateo cuando iban rumbo a un sitio para seguir tomando.

Lea también

“En ese recorrido le dicen que él no puede ir, que se tiene que bajar y recuerda que se baja y está parado en un andén cuando en ese momento arranca la camioneta y que posteriormente Ana María es arrojada, motivo por el cual se acerca inmediatamente a ayudarla, le impactó que estaba en el piso y no se movía, no se quejaba y por eso empezó a atravesársele a los carros que observaba en la vía, pero nadie lo ayudaba”, relató la fiscal.

Publicidad

Agregó que quedó demostrado que la joven estaba en alto estado de alicoramiento y eso la puso en condición de inferioridad, de la cual los acusados se aprovecharon y no tuvieron consideración de llevarla a su casa.

“En lugar de dejar a la joven con su amiga o llevarlas hasta un lugar seguro como su residencia, decidieron hacerla subir a la camioneta y llevársela con ese grado de embriaguez que era patente y en el que era imposible que Ana Maria Castro Romero tuviera la capacidad y los reflejos para evitar cualquier agresión, estaba absolutamente indefensa”, concluyó la Fiscalía.

Escuche noticias del mundo