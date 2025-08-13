Francia Márquez no estará en funeral de Miguel Uribe Turbay: "Respeto profundamente esta decisión"

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha confirmado que no asistirá a las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se llevan a cabo hoy en la Catedral Primada de Bogotá, pese a que se había informado que iba a asistir.

La decisión de la vicepresidenta se produce en profundo respeto al deseo expresado por la familia del fallecido senador de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, así también lo hizo saber el ministro Benedetti.

En un mensaje oficial, la vicepresidenta Márquez expresó sus "más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe".

Subrayó que, tras tener conocimiento del deseo de la familia de no contar con la presencia de funcionarios gubernamentales, decidió "respetar profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá". Desde la Vicepresidencia, Márquez reiteró su acompañamiento "con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento".

Además de sus condolencias, la vicepresidenta Márquez hizo un llamado a la nación "a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz".

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 13, 2025

Los funerales de Miguel Uribe Turbay, quien falleció a los 39 años, culminan hoy con una misa en la Catedral Primada de Colombia, la cual tendrá acceso restringido a una lista de invitados controlada por la oficina de protocolo del Congreso.

Se espera que el féretro sea trasladado al Cementerio Central de Bogotá alrededor de las 3:00 p.m. para su sepultura. La velación del senador inició el 11 de agosto y continuó el 12 con acceso público en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, aunque el homenaje de hoy es exclusivo para familiares y congresistas.