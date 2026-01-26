En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia blinda espacio aéreo: así es el plan de $6.2 billones para el Escudo Nacional Antidrones

Colombia blinda espacio aéreo: así es el plan de $6.2 billones para el Escudo Nacional Antidrones

Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad