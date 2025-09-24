En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia esta noche de miércoles

Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia esta noche de miércoles

Nuevamente los departamentos de Santander y Norte de Santander fueron sacudidos esta noche, según reportaron usuarios en redes sociales y el SGC.

Volvió a temblar fuerte esta noche de miércoles.jpg
Volvió a temblar fuerte esta noche de miércoles //
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Otro fuerte temblor de 5.4 interrumpió la tranquilidad de los habitantes de Santander y Norte de Santander en la noche de este miércoles, 24 de septiembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en redes sociales. Repitiendo como epicentro en Venezuela.

"Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2025-09-24, 21:42 hora local. Magnitud 5.4. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo?", informó el SGC en su cuenta de X.

Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia
Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia //
Foto: SGC

El epicentro volvió a ser en Maracaibo, Venezuela, sacudió gran parte de Colombia sobre las 9:40 de la noche, momento en el que se registró este fenómeno.

En redes sociales, algunas personas aseguraron que se sintió en municipios como Ocaña, Sardinata, Pamplona, El Tarra, Floridablanca y, por supuesto, en Bucaramanga y Cúcuta.

Ante estos reportes, el SGC y autoridades recomendaron hacer público cualquier situación de riesgo al igual que reportar a entidades competentes cualquier emergencia que se pueda dar por esta situación.

