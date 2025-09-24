Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia esta noche de miércoles

Otro fuerte temblor de 5.4 interrumpió la tranquilidad de los habitantes de Santander y Norte de Santander en la noche de este miércoles, 24 de septiembre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en redes sociales. Repitiendo como epicentro en Venezuela.

"Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2025-09-24, 21:42 hora local. Magnitud 5.4. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo?", informó el SGC en su cuenta de X.

Fuerte temblor volvió a sacudir varias zonas de Colombia // Foto: SGC

El epicentro volvió a ser en Maracaibo, Venezuela, sacudió gran parte de Colombia sobre las 9:40 de la noche, momento en el que se registró este fenómeno.

En redes sociales, algunas personas aseguraron que se sintió en municipios como Ocaña, Sardinata, Pamplona, El Tarra, Floridablanca y, por supuesto, en Bucaramanga y Cúcuta.



Ante estos reportes, el SGC y autoridades recomendaron hacer público cualquier situación de riesgo al igual que reportar a entidades competentes cualquier emergencia que se pueda dar por esta situación.