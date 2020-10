Fuimos asaltados en nuestra buena fe: Gobierno sobre polémica por silla vacía

Este domingo, en la plaza de Bolívar se llevó a cabo una jornada de perdón y reconciliación convocada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El objetivo, según el Distrito, era enviar un mensaje de rechazo a los recientes hechos de alteración al orden público, y especialmente un mensaje de reconciliación, tras la muerte del abogado Javier Ordóñez.

La polémica surgió porque aunque el Gobierno Nacional estaba invitado, el presidente Iván Duque no asistió. Al evento acudió el comisionado Miguel Ceballos, quien señaló que les había dicho a funcionarios del gobierno Distrital que Duque no asistiría a dicha cita.

En mi calidad de alto comisionado para la Paz y representante del presidente en la liturgia ecuménica, me veo asaltado de mi buena fe. Anoche, a las 8:30 p.m, hablé con el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, le dije que el señor presidente no asistiría. Que iríamos con Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior y actual consejera de los Derechos Humanos, dijo Ceballos.

También se refirió a la silla que llevaba una marca con el nombre del presidente de la República, el alto comisionado señaló que se llevó una sorpresa pues ya había comunicado que él estaría en vez de Duque.

“Cuando llegamos, vi que por protocolo había una silla con el nombre del presidente. Les comuniqué que ese lugar lo ocuparía yo como lo hice. El nombre del presidente jamás fue removido. Luego veo con sorpresa que se había puesto otra silla a la derecha del padre Francisco de Roux, y como quedó registrado, luego ponen el nombre del presidente Duque. Poner una silla para que aparezca vacía es asaltar nuestra buena fe”, indicó.

Precisamente, en medio del evento una de los familiares de las víctimas que murieron en las manifestaciones del pasado 9 de septiembre, señaló que al evento tenían que asistir tanto la Policía como el presidente Duque.

El Pte. @IvanDuque delegó a @ComisionadoPaz y @NancyPatricia_G para evento.

La reconciliación inicia por ser transparente, no como excusa para montar eventos y hacer trampa al Pte, usar a víctimas y declarar como enemigos a @PoliciaColombia

¡Los enemigos son los vándalos! pic.twitter.com/d3e3UZKzqV — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 13, 2020

“Entendemos que por razones de agenda, el señor presidente no pudo asistir. El reconocimiento y el perdón deben hacerse en presencia, no en ausencia, no se delegan, señor presidente. Es como si yo enviara a mi secretario de Gobierno, que estaba presente. Invito al señor presidente, a que él como jefe de Estado, como comandante en jefe reconozca a las víctimas de Bogotá y a los 10 muertos de nuestra ciudad", expresó la alcaldesa Claudia López.

Sobre la polémica que se formó en torno a esto, el presidente Iván Duque señaló en diálogo con Semana, que no quiere que su mensaje para las víctimas se vea cambiado.

Nosotros desde anoche informamos que el presidente no iba a estar. Esas personas que informaron son el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, la consejera Nancy Patricia Gutiérrez. El mensaje no obedece a mi talante y no quiero que ese sea el mensaje a las víctimas. Yo no suelo dejar sillas vacías en ningún lado. El funcionario que hace eso lo hace de manera premeditada. Lo que se busca es implicar que el presidente no tenía sentimiento frente a las víctimas. Desde el protocolo, el presidente está en un lugar definitivo entre el protocolo de quien organiza y el de presidencia Duque.

“Este tema no es político. Estos hechos nos duelen. Que no se nos olvide que el país sigue en pandemia. Sabemos que hay ansiedad, rabia, preocupación. Ahora es cuando todos, más que nunca, debemos estar unidos como país, rechazar cualquier expresión de violencia. Yo no le busco réditos políticos a las víctimas. Usted vio los hechos. Una imagen vale más que mil palabras”, aseguró el presidente Duque.