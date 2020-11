General Mendieta propone una nueva comisión de la verdad, 22 años después de la toma a Mitú

Hace 22 años se registró una de las más duras tomas guerrilleras en Colombia, la de Mitú, en el Vaupés . Alias el ‘Mono Jojoy’ planeó la entonces bautizada Operación Marquetalia y en un video quedó consignada la forma en que, luego de horas de fusiles sonando en todo el pueblo, las Farc celebraron lo que consideraron una de sus más grandes victorias.

Se tomaron el comando de la Policía más de mil guerrilleros que muy rápidamente superaron a unos 120 miembros de la Fuerza Pública que fueron reforzados con tropas del Ejército tiempo después, pero que no pudieron controlar la operación, que dejó a 16 policías y 14 militares muertos, once civiles fueron asesinados, 38 heridos y 61 policías secuestrados, entre ellos, el general Luis Mendieta, quien 22 años después, recuerda aquella toma por parte de las Farc y dice que aún no cree del todo en la reconciliación por parte de quienes estuvieron en armas y hoy buscan consolidar la implementación del acuerdo firmado en 2016.

Respecto a la intención de pedir perdón, eso no lo han manifestado las Farc, únicamente recordemos que Timochenko, en Cartagena, ofreció el perdón como si toda la comunidad colombiana lo hubiese agredido, y en el caso específico de Mitú, como si los agresores, los victimarios hubiésemos sido los integrantes de la fuerza pública y la comunidad. Entonces mientras las Farc no cambien esa actitud y, sobre todo, den muestras exactas de lo que se está estableciendo en la JEP: primero, de decir la verdad, que tampoco la han querido decir, en cada una de las versiones individuales y la colectiva que han efectuado

A manera de conmemoración, la Comisión de la Verdad en el marco de su labor de reconocimiento de lo sucedido con las comunidades indígenas ha preparado una serie de conversaciones y diálogos para encontrar la verdad de lo sucedido en detalle aquella jornada de noviembre donde fue destruida la ciudad de Mitú.

Mientras tanto, Mendieta asegura que la Comisión de la Verdad debería reestructurarse con mayor presencia de las víctimas.

En esa comisión de la verdad insistimos en que las víctimas deberían participar, sin embargo, el comité de escogencia no tuvo en cuenta al gran número de víctimas para tenerlos en cuenta como comisionados allí. Entonces, también esas posiciones están ocupadas prácticamente porque ese comité de escogencia se reunió con las Farc y allí seleccionaron quiénes integraban la JEP y quiénes iban a integrar esa comisión de la verdad dijo.

“Por lo tanto, allí las víctimas que fueron ocasionadas por las Farc están totalmente excluidas y hacia futuro pensaría que se tendrá que conformar una nueva comisión de la verdad para que allí sí haya representación y para que allí sí haya participación con, seguramente, muchos asesores de las víctimas directas e indirectas que ocasionaron las Farc para que eso quede allí en esa comisión de la verdad”, agregó Mendieta.