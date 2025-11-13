En vivo
Germán Santamaría, el periodista que mostró al mundo a Omaira: "No quise verla morir" #Armero40Años

Germán Santamaría, el periodista que mostró al mundo a Omaira: "No quise verla morir"

El periodista fue testigo de la agonía de Omaira Sánchez, la niña que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985.

