Gobernadora del Tolima sobre visita de Petro: “Estamos prestos al diálogo”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, se pronunció frente a la anunciada visita del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego al departamento y aseguró que, aunque ya tiene compromisos previamente establecidos, está dispuesta a participar en cualquier encuentro de carácter institucional con el jefe de Estado.

A través de un hilo publicado en su cuenta oficial en la red social X, la mandataria confirmó que el próximo viernes 3 de octubre adelantará una agenda en el municipio de Chaparral.

“Ese día haré seguimiento a históricos proyectos de inversión en infraestructura y en el sector social que se están ejecutando por más de 100.000 millones de pesos”, indicó Matiz en uno de los trinos.

En otra publicación, la gobernadora señaló que también presentará nuevas inversiones para comunidades rurales de Chaparral: “Asimismo, informaré inversiones adicionales para sectores rurales del municipio, como El Davis y La Marina”, continuó.



Finalmente, Matiz se refirió a la visita presidencial y reiteró su disposición al diálogo institucional: “De ser convocada a alguna actividad institucional especial, estamos prestos, así como a intercambiar opiniones y concretar acciones en la misma Gobernación del Tolima, si así lo considera el presidente. Bienvenido siempre a mi despacho y a mi tierra bella”, expresó.

El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización ciudadana el próximo 3 de octubre en Ibagué, en la Plaza Murillo Toro, ubicada en el centro de la capital tolimense, a partir de las 3:00 de la tarde.

La jornada, que se realizará bajo la consigna “Libertad o muerte”, fue anunciada por el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X el pasado 22 de septiembre, desde Estados Unidos: “Si no pasa nada que lamentar, nos reuniremos en la gran plaza de Murillo para demostrar que hay un pueblo que lucha por la democracia, la dignidad, la independencia nacional, la vida y por su poder constituyente”.

Publicidad

Finalmente, el presidente llamó al Tolima a unirse a esta convocatoria: “Que todo el Tolima vibre con el bunde de mi patria. Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la democracia y el poder constituyente. Libertad o muerte”, concluyó Petro.