Gobernadores de Colombia le piden al presidente no usar recursos públicos como represalia política

Desde Fededepartamentos, los gobernadores de Colombia le envían una carta el presidente, Gustavo Petro, con algunas anotaciones sobre lo sucedido con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. En la carta, dejan en claro que los desacuerdos políticos no pueden derivar en actos de presión, amenazas o deslegitimación del mandato. Esto, haciendo énfasis sobre las declaraciones del presidente “Las afirmaciones del señor presidente Gustavo Petro Urrego, que sugieren posibles represalias políticas, bloqueos administrativos o represiones presupuestales contra el Valle del Cauca, resultan contrarias al espíritu de la Constitución de 1991”.

Por otro lado, invitan al presidente a tener un diálogo institucional y respetuoso con los gobernadores que facilite el ejercicio de sus funciones. Expresan también que las diversas discusiones políticas no deben ser causal de exclusión institucional. Así mismo, hablan del congreso, pues manifiestan que las decisiones del legislativo no deben atribuirles a quienes no forman parte del recinto, haciendo referencia directamente a los chats filtrados en los que el ministro del interior, Armando Benedetti, afirmaba que la gobernadora del Valle del Cauca los había traicionado

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca Gobernación del Valle

“El Valle del Cauca, como todas las regiones del país, merece el mismo compromiso y presencia institucional del Gobierno nacional. La ejecución del Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo, no puede estar sujeta a intereses particulares ni ser utilizada como herramienta de presión. Su implementación debe responder al interés general, sustentarse en criterios técnicos y orientarse al cierre de brechas. La atención a las necesidades de la ciudadanía no tiene color político ni pertenece a partido alguno; es un derecho fundamental”, citan en la carta

Cierran la carta manifestando rechazo a las declaraciones, pero también le envían un mensaje de respaldo a la gobernadora.