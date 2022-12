Gobernadores del país, bajo ataque de hackers

A la lista de ciberataques contra Sanitas, EPM y fuerzas militares, entre otras instituciones, se suma el secuestro de las cuentas de Facebook de dos gobernadores: Nicolás García, de Cundinamarca, y Carlos Caicedo, de Magdalena.

García cuenta que primero atacaron su perfil en Instagram y, aunque lograron recuperarlo, no ha ocurrido lo mismo con Facebook.

“No he podido tener acceso. Hemos tratado por todos los medios recuperarla, pero no ha sido posible. Quiero que no dejemos pasar esta situación que a muchas personas le ha estado pasando”, agregó García.

Si bien en su cuenta se mantienen las fotos de perfil y portada, así como el ícono de verificación, en su feed solo hay videos de peleas de boxeo, etiquetadas por un usuario desconocido.

Por su parte, la cuenta también verificada del mandatario Carlos Caicedo completa un mes en poder de los hackers, que han publicado imágenes sin ninguna relación con el trabajo político. Esta vez, el responsable sería un software malicioso llamado Duck-Tail.

“Se conoce que dicho software retiró la administración a aproximadamente 10.000 cuentas de figuras públicas. Sin embargo, Facebook - Meta no ha ofrecido solución alguna frente a la situación y, por el contrario, se muestra negligente con la seguridad de sus usuarios al exponerlos a un virus por no tomar medidas correctivas oportunas”, denunció la Gobernación de Caicedo.

En este caso, la administración departamental reportó lo ocurrido ante la firma de abogados Baker McKenzie, representantes de Facebook - Meta en Colombia.

Ambos gobernadores instaron a la Fiscalía y a otras autoridades a tomar medidas urgentes, pues los ciberataques siguen reportándose sin ninguna solución oportuna.

Y es que justamente el pasado miércoles, la gobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios, denunció que desconocidos sacaron de su celular información relacionada con su intimidad y la están usando para extorsionarla.

