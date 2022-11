Facebook Colombia no tuvo injerencia en la decisión que reclama Esperanza Gómez: vocera Irma Rivera

Facebook Colombia S.A.S. se pronunció este martes en el marco de la sesión técnica citada por la Corte Constitucional sobre libertad de expresión en rede sociales, en el marco de la tutela que presentó la actriz de entretenimiento para adultos Esperanza Gómez contra Instagram.

Durante la audiencia pública, Irma Rivera Ramírez, vocera de la compañía, aseguró que esta no tuvo injerencia en la decisión que reclama Esperanza Gómez ya que Facebook Colombia no controla ni opera el servicio de Instagram.

"La decisión entre las entidades Facebook Colombia y Meta no es arbitraria o un medio para evadir la jurisdicción de los tribunales locales o la aplicación de la ley local. Por el contrario, lo que se busca plantear es, en esta distinción, que justamente no se terminó ligando judicialmente a responder a una entidad, en este caso Facebook Colombia, por algo ocurrido en el servicio de Instagram, que le es ajeno y que no lo opera ni administra este servicio. Al respecto, las propias condiciones de uso indican que frente a cualquier reclamo contra la entidad correcta, es decir Meta, se aplicarán las leyes del país del usuario. Meta es la única que puede cumplir con una orden judicial respecto del servicio de Instagram y no a Facebook Colombia, que no tiene capacidad legal para administrar u operar dicho servicio", declaró Rivera Ramírez.

En concepto de Rivera Ramírez, la tutela es improcedente porque no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para tener relevancia constitucional, incluso porque existen otros mecanismos para atender la controversia.

"Facebook Colombia no tiene legitimación en la causa por pasivo, porque no controla, administra ni opera el servicio de Instagram, ni tiene ni ha tenido una relación comercial ni contractual con la accionante. Es imposible que Facebook Colombia haya vulnerado algún servicio fundamental derivado de la relación contractual con un tercero y que pueda verse obligada a restablecerlo", agregó Rivera Ramírez.

En su norma comunitaria, Instagram instituye la prohibición de contenidos que puedan facilitar, fomentar o coordinar encuentros y servicios sexuales comerciales. "Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo”, reza la normativa.

Lo que dijo Esperanza Gómez

Esperanza Gómez, actriz colombiana de entretenimiento para adultos, estalló durante una declaración ante la Corte Constitucional, en medio del proceso de tutela que lleva en contra de la red social Instagram luego del cierre de su cuenta personal por el contenido que montaba.

“Quiero que se me respeten mis derechos , que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos”, declaró Gómez.

En su declaración, Esperanza Gómez dijo que nunca ha sido prostituta y que si hubiese ejercido el trabajo sexual se sentiría orgullosa y también exigiría respeto y dignidad.

“Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Y o trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos”, complementó.

El proceso jurídico de Esperanza Gómez inició en mayo de 2021, cuando tomó acciones en contra de Meta y a Facebook tras la desactivación de su cuenta que tenía más de 5 millones de seguidores. Supuestamente, por ofrecer servicios sexuales.

En medio del proceso de tutela, la Corte Constitucional citó a una declaración virtual a Esperanza Gómez, así como a Meta y Facebook en el proceso de revisión del proceso jurídico.

“El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”, según la sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.