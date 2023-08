Gobernadores piden al presidente cambiar al ministro del Interior ante sus recientes declaraciones

“No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, pues en un tema nacional, en un tema electoral. Los gobernadores nunca, los gobernadores no hacen política. Ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región. ¿No tiene candidato? Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas, las cosas, hablémoslas claramente”, fueron las palabras del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, las cuales cayeron muy mal entre los gobernadores.

A través de un comunicado la Federación Nacional de Departamento pidió la salida del ministro por estas declaraciones.

"Nos preocupa que el Ministerio del Interior, entidad responsable de liderar la gestión política del Gobierno para la protección de los derechos y el diálogo social, esté en cabeza de un ministro que desconozca las realidades territoriales, que desvirtúe el clamor de las regiones y que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad", señaló la federación.

Aseguran que Velasco como consejero para las regiones y ahora ministro lleva meses reuniéndose con los gobernadores para escuchar las alertas y preocupaciones sobre la inseguridad.

Publicidad

"Si nuestra reiterada queja hoy lo incómoda, el problema no es el reclamo, sino que deba ser repetitivo ante la falta de respuestas y de acciones contundentes", se lee en ele comunicado.

Dicen además que es más "hipócrita considerar la inseguridad, el terrorismo y la violencia asuntos que deben atenderse de manera pausada".

Explican que en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales, hubo al menos 3 atentados terroristas, asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba.

Publicidad

"Señor Presidente, Gustavo Petro, sabemos que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un líder que respete a las regiones", solicitaron.

Le puede interesar: