Gobierno alista circular para poner fin a falsos sindicatos que funcionan como bares y gastrobares

Durante los últimos meses, las autoridades distritales y municipales han intensificado los operativos en diferentes zonas del país. Bajo la figura de organizaciones sindicales y clubes privados, establecimientos estarían evadiendo el control de las autoridades, según denunciaron desde la CTC.

“Se han encontrado una cantidad de establecimientos, de estos no eran sindicatos, no eran nada de eso. No tienen ninguna actividad sindical, sino una actividad de diversión, de vender licor y otras actividades de comercio que no tienen nada que ver con la defensa de los trabajadores”, según expresó el presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), Luis Miguel Morantes.

Por su parte, desde el Gobierno Nacional, se aseguró que se alista una circular para poner fin a esta modalidad e, incluso, expresaron que menores están ingresando a estos establecimientos.

Según confirmo la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Ángela Caro, “existen establecimientos de comercio disfrazados bajo la figura de organizaciones sindicales, en donde se están encontrando trabajadores sin el lleno de requisitos legales. Y también hemos sido informados que existen menores que no tienen autorizado su ingreso”.

A su vez, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguró que está en contra en que sea mal utilizada la figura de sindicato para sacar algún tipo de provecho y violar las normas.

“Nos oponemos rotundamente a que utilicen la figura de los sindicatos que es algo sagrado en las luchas de los trabajadores para poder arroparse en la violación de normas”, según indicó Diógenes Orjuela, presidente de esta agremiación.

Del mismo modo, la CTC dejó en claro que no está en contra de las discotecas, bares, gastrobares y demás, ya que generan trabajo.

Varios de los establecimientos que se encontraron en Bogotá bajo la figura de sindicato, con lo que se pretendía impedir el control de las autoridades, fueron ubicados en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Santa Fe, Usme, Engativá, San Cristóbal y Puente Aranda.

Las autoridades pudieron constatar que algunos de estos lugares no eran sedes sindicales sino establecimientos que funcionaban como bares, discotecas, con pistas de baile, barras y venta de bebidas alcohólicas.