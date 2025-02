Gobierno colombiano pidió a EEUU desclasificar archivos sobre magnicidio de Gaitán

El Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha pedido a Estados Unidos desclasificar los archivos sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Esta información la hizo pública el mismo presidente Petro por medio de su cuenta de X.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre del 2024 el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, recibió una respuesta del Departamento de Estado sobre el tema. En ese documento se aclara que la solicitud que hizo el Gobierno Petro también busca desclasificar los archivos sobre el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.

"Querido embajador: gracias por su carta enviada el pasado 4 de octubre en la que pide la desclasificación de los archivos del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia y del Federal Bureau of Investigation sobre relacionados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en abril 9 de 1948 y el asedio al Palacio de Justicia, el 5 y 6 de noviembre de 1985", se lee en el documento enviado al embajador por parte de Brian Nichols, ubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, durante la administración Biden.

Nichols aseguró que estos hechos tienen un significado histórico y asegura que por eso entiende la solicitud elevada por el Gobierno colombiano.

"Considerando el significado histórico de estos eventos y el impacto que causaron, entiendo su interés en que el gobierno de Estados Unidos comparta cualquier información relevante que pueda tener. Nuestro trabajo relacionado con desclasificaciones anteriores -Chile, Guatemala, y Argentina- requieren de una autorización presidencial, también de un significativo tiempo, esfuerzo y recursos. Elevaremos su solicitud a las agencias de inteligencia y a los interesados en el proceso para su discusión", se lee en el documento.

Desde el Departamento de Estado aseguran que se espera que la oficina de de historia publique durante el 2025 algunas compilaciones sobre las relaciones internacionales de Estados Unidos, especialmente el volumen XVI, que es sobre Suramérica entre los años 1981 y 1988.

En Blu Radio consultamos con fuentes del gobierno colombiano, quienes aseguran que este proceso es importante para que el país pueda conocer la verdad de lo sucedido, también para obtener información desconocida que pueda tener Estados Unidos sobre el caso.

Respuesta de María Gaitán

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Valencia Gaitán, quien es nieta de Jorge Eliécer Gaitán, asegura que esta es una solicitud que llevan buscando desde hace varios años, pero es la primera vez que un gobierno colombiano la tramita oficialmente.

"La relevancia de esta solicitud es que nosotros hemos recibido información en todos estos años sobre las implicaciones de la CIA en el complot del asesinado de Gaitán”, señaló la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

También asegura que han hecho solicitudes a la CIA y el FBI para que entreguen información del caso, pero les han dicho que esa información ya no existía, algo que desde la familia consideran que no es cierto.

“La historia oficial colombiana siempre ha presentado una narrativa del conflicto determinando fechas que no dan del origen del conflicto, la fecha del 9 de abril de 1948, y los antededentes a esta fecha que es una absoluta persecución al movimiento Gaitanista, no fue solamente una decisión nacional también tuvo tentáculos internacionales de Estados Unidos, como bien lo dicen varios investigadores el 9 de abril de 1948 Colombia se partió en dos y esa partida en dos Colombia la tiene que entender. Ahora que soy la directoea del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos estamos yendo al origen del conflicto y no es la fecha de 1964 ni tampoco la fecha de 1958. Hemos podido irnos en el tiempo atravesando la fecha del 9 de abril de 1948”, agregó Valencia Gaitán.