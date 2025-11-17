En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno confirma que 14 menores han muerto en bombardeos

Gobierno confirma que 14 menores han muerto en bombardeos

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X confirmó la muerte de 14 menores de edad en bombardeos realizados en Caquetá, Guaviare y Arauca.

