Gobierno confirma que 14 menores han muerto en bombardeos

Las denuncias por bombardeos de la Fuerza Pública que habrían dejado menores de edad fallecidos volvieron a generar controversia en el país. La discusión se intensificó luego de que la representante Katherine Miranda alertara sobre la muerte de cuatro menores, entre ellos una niña de 11 años, durante un bombardeo en el Amazonas.

En medio de estas denuncias, el presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que en operaciones militares contra las disidencias de Iván Mordisco murieron 12 adolescentes en bombardeos ejecutados en Caquetá, Guaviare y Arauca. El mandatario también ratificó que entre las ocho bajas registradas en una acción ofensiva en Arauca se encuentra un menor de 16 años, y que otro adolescente fue rescatado con vida.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al Gobierno suspender temporalmente los bombardeos mientras avanza la verificación de otros operativos que también habrían dejado menores fallecidos.

Pese a ello, Petro reiteró que no habrá suspensión de las operaciones mientras las facciones armadas vinculadas al narcotráfico mantengan acciones ofensivas. Sostuvo que todas las órdenes militares están supeditadas al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.



Las cifras confirmadas por el presidente coinciden con los hechos registrados este año: cuatro adolescentes muertos en Caquetá el 1 de octubre, siete en Guaviare el 10 de noviembre y uno más en Arauca el 13 de noviembre, todos en bombardeos dirigidos contra las disidencias de alias Mordisco.

Entre tanto, Blu Radio conoció información sobre una de estas operaciones, realizada en octubre en el poblado de Mirití, en Puerto Santander, donde comandos especiales permanecieron cinco días en terreno. Según el reporte del Ejército, en esta acción se utilizaron explosivos tipo “betas” y se registraron diez bajas.