Gobierno contratará nuevos operadores para mantener campamentos de Farc

El Gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, abrió una convocatoria para contratar por $8,208,000,000 operadores logísticos que se encargarán del mantenimiento y la administración de los campamentos que surjan tras la finalización de las zonas veredales transitorias de normalización.



Hasta el próximo 31 de julio estará abierta la convocatoria y una de las condiciones exigidas para participar es haber acreditado experiencia en la prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de campamentos, que al menos en uno de los contratos acreditados se hayan ejecutado labores de este tipo en zonas no urbanas, entre otros requisitos.



El presupuesto de contratación se divide en 13 grupos distribuidos así: Antioquia, Antioquia y Chocó, Putumayo, Cauca, Meta, Nariño, Caquetá, Guaviare, Guajira y Cesar, Norte de Santander, Arauca, Córdoba y Tolima.



El contrato será por prestación de servicios y el plazo de ejecución será hasta por cuatro meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y con la suscripción del acta de inicio.



Esto se conoce tras los cuestionamientos a los operadores de las zonas veredales porque no tendrían la experticia para la construcción de este tipo de espacios.



Cabe recordar que el Gobierno y las Farc acordaron que el 1 de agosto las zonas y puntos veredales se convertirán en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en condiciones de plena normalidad institucional.



Le puede interesar: Circunscripciones especiales primer proyecto de paz aprobado en legislatura.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que aún no han recibido las denuncias formales relacionadas con las amenazas de cabecillas de las Farc.



-Unidades de la Armada Nacional confirmaron que esta madrugada se hundió un remolcador en el mar caribe entre los departamentos del Atlántico y Magdalena a 25 kilómetros de Bocas de Cenizas. Todos sus tripulantes fueron rescatados.



-La oposición en Venezuela señaló que varios estados del país y sectores de Caracas ya adelantan con rigor el llamado a paro convocado por 48 horas en contra de la constituyente de Nicolás Maduro. A esta hora las principales vías de la capital se encuentran cerradas.



-En pocos minutos se radicará un proyecto de ley que crea la visa humanitaria para los venezolanos que huyen de su país hacia Colombia. La iniciativa les otorgaría formalidad laboral y condiciones dignas.



-El equipo Movistar anunció su preselección de ciclistas para la Vuelta a España. En la lista de 12, hay tres pedalistas colombianos.



-El alcalde Enrique Peñalosa dijo que una de las razones para desmontar los taxímetros en Bogotá, es porque la mayoría estaban adulterados.



-Los padres de familia podrían empezar a responder por los delitos que cometan sus hijos. Ese es precisamente el caso que están analizando las autoridades, después de descubrir que un hombre estaba utilizando a su hijo para delinquir.



