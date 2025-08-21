Gobierno evalúa declarar la conmoción interior en el suroccidente del país tras atentados

El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, informó que el Gobierno nacional evalúa la declaratoria de conmoción interior en el suroccidente del país ante la delicada situación de orden público que afrontan Cali, el Valle del Cauca y el departamento del Cauca.

Esta medida sería por 90 días con posibilidad de prorrogarse por 90 más. Ante esto, este viernes, 22 de agosto, en la Casa de Nariño habrá reunión de la secretaría jurídica para determinar si se declarará esta medida de conmoción interior en esa zona del país.

¿Qué pasó con el atentado en Cali?

La Alcaldía de Cali confirmó que la cifra de personas muertas en el atentado perpetrado este jueves con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez subió a seis, mientras que la de heridos se elevó a 50. Inicialmente, las autoridades habían reportado cinco personas fallecidas y 36 heridos, pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó.

El camión con explosivos fue detonado en la Carrera Octava, una transitada avenida de la ciudad, donde además de la base militar, hay varios establecimientos comerciales. Los videos publicados en redes sociales tras el atentado muestran personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro. También se ve un camión incendiado, que al parecer era el que estaba cargado de explosivos.

Las autoridades actuaron rápidamente y detuvieron a un hombre señalado como la persona que ejecutó el atentado. Según versiones extraoficiales, el detenido hace parte de las disidencias de las Farc, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el atentado. La detención se produjo en el marco de la reacción de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Alias 'Sebastián', presunto responsable de atentado en Cali Foto: X @petrogustavo

El atentado causó graves daños en la zona, varios vehículos resultaron completamente destruidos por la explosión y la fachada de un supermercado se desplomó. Las imágenes del lugar muestran la magnitud de la devastación causada por el camión bomba. Las autoridades continúan investigando los hechos y trabajando para brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.

