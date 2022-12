Gobierno frena extradiciones de narcos a EE.UU. hasta que funcione la JEP

Blu Radio conoció que varias extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos han sido frenadas en el último mes hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz funcione, pese a que no han sido acreditados como integrantes de las Farc.



Por ejemplo, el Gobierno no autorizó la extradición de Jorge Humberto Gil Arana, pedido por Estados Unidos por “concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína conociendo que sería importada ilegalmente al país norteamericano".



Aunque Gil argumentó que es integrante de las Farc, en las listas del Gobierno no está acreditado como tal.



Pese a esto el Gobierno decidió que será la Jurisdicción Especial para la Paz quien determine si debe o no ser extraditado ya que él manifestó, de forma expresa, su voluntad de someterse a este sistema.



Otro caso es el de William Lozano Bustos, pedido por el delito de "concierto para importar un kilogramo de heroína a los Estados Unidos".



Lozano aseguró que es miembro de las Farc y el Gobierno confirmó que sí estaba en la lista de integrantes de esa organización. Sin embargo, no está acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



En ese sentido, el Gobierno decidió que será la JEP quien defina si Lozano es o no extraditado ya que también expresó su voluntad de someterse a este sistema.



Sumado a lo anterior, Tomás Martínez Minota fue pedido por el delito de "fabricación y distribución de 5 kilogramos de cocaína con el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos" mientras estaba en una embarcación, sujeta a la jurisdicción de ese país.



Aunque hasta la semana pasada no apareció acreditado como miembro de las Farc, Martínez manifestó que su conducta fue cometida en el marco del conflicto armado.



Por esto el Gobierno decidió que este caso deberá estudiarlo la JEP y mientras tanto quedó suspendida la extradición.



Los que intentaron colarse y no lo lograron



Blu Radio hizo un recuento de varios narcotraficantes que pretendían colarse en el proceso de paz y cuya extradición fue autorizada por el Gobierno en el último mes.



Harold Humberto Gil Mejía a quien piden que comparezca en juicio en Estados Unidos por "concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína conociendo que iba a ser importada ilegalmente".



A pesar de que aseguró que es miliciano de las Farc desde 1992, el Gobierno confirmó que esto es falso.



Lo mismo ocurrió con los hermanos Jefferson Minota Orobio y Marco Juan Minota Orobio, pedidos por "concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína conociendo que sería importada a Estados Unidos", quienes no hacen parte de las Farc, según estudios del Gobierno.



A estos casos también se suma el de Biller Mina Palacios, pedido por distribuir cinco kilogramos de cocaína sabiendo que ilegalmente sería importada a los Estados Unidos.





