Gobierno podría expropiar terrenos en La Mojana para ampliar cauce del río Cauca

El director, Carlos Carillo, aseguró que las negociaciones para la compra de los terrenos ya están en curso, pero afirmó que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno podría expropiarlos para el trámite de la construcción de la recuperación del cauce del Río Cauca en el sector Caregato.

La UNGRD confirmó que ya adjudicó el contrato para el restablecimiento del cauce del río Cauca en el sector Caregato. De acuerdo con la entidad, la inversión propuesta es de 17.000 millones de pesos, con el que se busca la ampliación del canal de La Esperanza.

Por su parte, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que las negociaciones para la compra de los dos terrenos necesarios para la obra de ampliación van por buen camino. Sin embargo, aclaró que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno podría expropiarse de los terrenos.

“La Declaratoria de Utilidad Pública es una facultad legal, no hay que tenerle miedo a la palabra expropiación. Es una facultad que tiene la entidad, entonces el debido proceso aquí es la Declaratoria de Utilidad Pública. Pero hoy lo que está alrededor de la franja que vamos a intervenir tiene propietarios, que tienen títulos legales de propiedad y, por lo tanto, nosotros debemos negociar con ellos. Esta negociación se ha dado en los mejores términos, nosotros haremos una oferta de acuerdo al avalúo comercial de esos predios. Es una herramienta para garantizar que esa gestión predial se haga dentro del marco de la ley y nosotros tenemos facultades expropiatorias. Entonces, no quiere decir que hay una expropiación, pero en caso de que no lleguemos a un acuerdo con los propietarios, tendríamos la facultad legal de expropiar”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Publicidad

Por otro lado, el director de la unidad confirmó que en el territorio habrá presencia de 30 máquinas amarillas y se emplearán más de 25 horas de trabajo. Asimismo, mencionó que la empresa encargada de la ampliación y recuperación del cauce, será Maquinaria Amarilla S.A.S.

En este sentido, Carrillo puntualizó que las obras de recuperación están planeadas para finalización y entrega entre 3 y 5 meses.