Gobierno renueva acercamientos con grupos armados en Quibdó, cambia los negociadores

El 30 de septiembre de 2025, el Gobierno colombiano tomó una decisión para reactivar las negociaciones con las estructuras criminales Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, que operan en Quibdó (Chocó).



Se nombró a Alexander Castillo Marín como nuevo coordinador del Estado para el Espacio de Conversación Sociojurídico con esos grupos.

para el Espacio de Conversación Sociojurídico con esos grupos. Antes de él, ese rol lo ocuparon otras dos personas este mismo año: el representante David Racero y la ahora excoordinadora Brenda Rentería.

La resolución presidencial le otorga al coordinador la facultad de realizar las gestiones que sean necesarias para propiciar acercamientos, siempre que los grupos muestren voluntad de avanzar hacia el Estado de derecho y someterse a la justicia.

para propiciar acercamientos, siempre que los grupos muestren voluntad de avanzar hacia el Estado de derecho y someterse a la justicia. En el mismo acto, se designaron otros representantes del Gobierno para participar en las conversaciones : Vianney Enrique Moya Rúa, Niza Estella Uribe Lemos y Jhon Niver Cuesta Espinoza.

: Vianney Enrique Moya Rúa, Niza Estella Uribe Lemos y Jhon Niver Cuesta Espinoza. La resolución también deja sin efecto una normativa previa (Resolución 74 del 19 de marzo de 2025), que había asignado a Brenda Rentería como coordinadora.

Hasta el 31 de marzo de 2025 existía un cese al fuego vigente entre varios grupos armados, entre los cuales estaban Los Mexicanos, Locos Yam, RPS, Los Z y Revolución Cabí. La decisión del Gobierno refleja el intento de “dar nuevo aire” a los diálogos, es decir, reactivar las vías de negociación con estos actores armados de alto impacto.