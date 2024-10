Gobierno sale en bloque a respaldar al presidente Gustavo Petro tras investigación del CNE

Desde el Gobierno, varios funcionarios se han manifestado ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE ) de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su gerente de campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, reaccionó en su cuenta de X diciendo: “Menos mal que 'el tal golpe blando' era solo una 'alucinación' del presidente. Menos mal no estamos asistiendo al mismo escenario de persecución infame que se vivió cuando fue elegido alcalde de Bogotá. Se dicen demócratas, pero nunca aceptaron el triunfo de una apuesta progresista que por primera vez gobernará Colombia”.

Gustavo Bolívar , director general de Prosperidad Social del Gobierno de Petro, también reaccionó a los cargos imputados al presidente. En su cuenta de X, expresó: “El CNE no investigó a Duque por ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que se perdieron en los territorios y en las urnas”.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirió a la decisión del CNE, afirmando: “Esto hace parte de todos los procesos que han venido haciendo, están buscando que el presidente de la República caiga”. Por su parte, Daniel Rojas, ministro de Educación, también reaccionó en su cuenta de X, diciendo: “Un grupo de politiqueros en el CNE decidió usurpar la justicia, un hecho inédito contra la democracia y el Estado de derecho”.

Publicidad

Desde el Pacto Histórico, el representante Heráclito Landinez aseguró: “El CNE está violando la Constitución en estos momentos y está atentando contra la figura del presidente de la República”. Otro representante que se pronunció fue Alfredo Mondragón, quien afirmó que “solo lo podría hacer la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo tanto, lo que quieren es destruir la democracia y la institucionalidad en Colombia”.