Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Golpe a la minería ilegal: destruidas dragas que extraían USD 9,3 millones en oro cada mes

Golpe a la minería ilegal: destruidas dragas que extraían USD 9,3 millones en oro cada mes

Autoridades de Colombia y Brasil desarticularon una estructura criminal que extraía oro por USD 9,3 millones mensuales del río Puré, afectando ecosistemas y comunidades indígenas.

