"Gracias a Dios que nos sacó de esto": padre de sargento Ramírez tras reunirse con su familia

Este viernes, 7 de julio, la sargento Ramírez junto a sus hijos menores de edad fueron liberados por el ELN y trasladados al Hospital Militar tras estar secuestrados cinco días. Ahora, ya fueron dados de alta y la uniformada ya se reunió con su familia.

A este centro médico fueron trasladados por el mismo Ejército en la noche del pasado viernes, día de su liberación, esto con el fin de someterlos a chequeos médicos, en especial a sus hijos. Posterior a esto, lograron reunirse con el resto de su familia.

Gerardo Ramírez, padre de la sargento y quien desde el momento del plagio insistió en el respeto por su hija y nietos, agradeció el acompañamiento.

“Gracias a Dios que permitió que todo esto pasara, que nos sacó de todo esto y gracias a Colombia, gracias los presidentes de junta comunal que nos apoyaron en Ibagué a la gente y la administración de Melgar, que tuve acompañamiento con ellos y al Ejército, pues igualmente con acompañamiento con los psicólogos y a última hora pues nos dieron un vehículo para movilizarnos”, dijo Gerardo.

Se espera que en los próximos días se conozca qué pasará con el traslado de la sargento Ramírez, pues era el motivo de su viaje a Arauca, zona donde ocurrió el secuestro.

Padre de sargento Ramírez criticó al ministro de Defensa

Mucha felicidades en la familia Ramírez luego de la liberación de la uniformada; sin embargo, Gerardo Ramírez, su padre, aprovechó la oportunidad para enviarle un fuerte mensaje al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien aseguró que el securto se produjo por una "imprudencia".

“Eso escuché, dije ¿cómo así que van abrir un proceso disciplinario a ella, si ella es una víctima?; eso no puede ocurrir nunca. Eso escuché ayer y pues dije cómo se le ocurre a eso me opongo totalmente y hago lo que sea, pues es una víctima. Falta que digan que se autosecuestró… La versión salió de alguien que me llamó y me preguntó”, señaló Gerard Ramírez.

