En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gran parte de resultados antidrogas de Ecuador se logran con inteligencia de Armada: almirante Rozo

Gran parte de resultados antidrogas de Ecuador se logran con inteligencia de Armada: almirante Rozo

El almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada, aseguró que la cooperación con Ecuador es permanente y que la información producida en Colombia ha sido clave para los golpes antidrogas, en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a importaciones colombianas.

Gran parte de resultados antidrogas de Ecuador se logran con inteligencia de Armada: almirante Rozo
Gran parte de resultados antidrogas de Ecuador se logran con inteligencia de Armada: almirante Rozo
Foto: Armada Nacional de Colombia
Por: Felipe García
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad