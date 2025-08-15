Grave crisis humanitaria en Arauca por enfrentamientos y restricciones a la movilidad

Desde el 31 de julio de 2025, más de 600 familias de más de 10 veredas, resguardos y comunidades étnicas de los corregimientos Flor Amarillo y Santo Domingo (municipio de Tame), así como de cuatro veredas de Arauquita y cuatro de Puerto Rondón, padecen una aguda emergencia humanitaria debido al incremento de la violencia en Arauca.

Las comunidades enfrentan restricciones de movilidad impuestas por grupos armados ilegales entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., además de enfrentamientos y bloqueos en las vías, lo que agrava el aislamiento y la falta de acceso a bienes y servicios básicos.

En la zona rigen las Alertas Tempranas 011 de 2023 y 023 de 2021 emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre el riesgo para campesinos, docentes, niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

La Defensoría recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) obliga a los actores armados a respetar la vida, la libertad y la integridad de la población civil, así como a proteger bienes esenciales como fincas, cultivos, fuentes de agua, escuelas y centros de salud.

También reiteró el principio de distinción, que prohíbe involucrar a civiles en las hostilidades o poner en riesgo su seguridad.