Gremio de aplicaciones de transporte llega a consenso con Gobierno para comenzar regulación

El Gobierno nacional se reunió en la tarde de este miércoles, 1 de febrero, en la sede del Ministerio de Transporte con conductores, usuarios y gremios de las aplicaciones de transporte para escuchar sus preocupaciones.

A la reunión asistieron presencialmente los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina. Virtualmente estuvieron la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna.

Allí cada ministro expuso su visión. Por ejemplo, el ministro de Transporte aseguró que en el Gobierno no hay agendas ocultas y que, mientras no haya acuerdo entre las partes, no se presentará el texto al Congreso.

“No regulamos en favor de unos ni de otros, sino para todos. En nuestro proyecto que ha liderado la superintendente nunca, jamás se prohíbe las plataformas del servicio de transporte. Nunca. (…) No hay proyecto definitivo este es un borrador de construcción como se construye todo”, dijo el ministro Reyes.

Por su parte, la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, reafirmó que su entidad no busca prohibir las plataformas en el país, sino reconocerlas, e invitó a que presenten un texto propio con sus propuestas.

“Nunca hemos pretendido prohibir las plataformas; lo que pretendimos, por el contrario, fue reconocer que hacen parte de un ecosistema en el tema de transporte de pasajeros y de carga, además de reconocer que son una herramienta que facilita la labor y que ayuda y contribuye en el mejoramiento para cumplir los principios fundamentales de garantizar un servicio seguro, eficiente y eficaz”, aseguró Ospina.

Con la visión del Gobierno puesta sobre la mesa, los representantes de las plataformas tomaron la palabra.

José Daniel López, representante de las aplicaciones con Alianza In, celebró que el Gobierno no llevara el proyecto de ley ante el Congreso sin la concertación. “Estamos listos para las audiencias regionales entorno a esta discusión; iremos las veces que sean necesarias. También celebramos que se conforme una mesa regulatoria para definir la no prohibición, sino regulación de las plataformas digitales de movilidad”, señaló-

Asimismo, los representantes de los usuarios presentaron su visión del asunto, asegurando que se debe regular un servicio para crear una competencia y que no genere un monopolio del servicio de transporte.

Entretanto, los representantes de los conductores de estas aplicaciones manifestaron que hay una persecución por parte de la Policía de Tránsito contra quienes trabajan con estas aplicaciones. “Yo parto del hecho de que el Gobierno nacional fue capaz de hacer un cese al fuego con los grupos armados, nosotros queremos un cese al fuego también, eso es muy importante para nosotros. Queremos que se comprometan con nosotros con eso”, dijo Yefersson Patiño.

Conclusiones de reunión entre Gobierno y representante de aplicaciones

Como conclusiones de este encuentro el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se comprometió a revisar las quejas y preocupaciones de los conductores de plataforma. Además, la Superintendencia de Transporte comenzará a partir del martes 10 de febrero a socializar el proyecto y comenzar a construir propuestas.

“Yo sí quisiera, ojalá para el 16 de marzo, que llevemos el proyecto listo consensuado. Vamos a trabajar, no sé si 24x7 porque entiendan que este sector es lo más complejo que hay, pero con el apoyo de nuestra ministra de Trabajo, de las TIC, de Ciencia y Tecnología, de quienes saben y los líderes en el Congreso, tenemos que llevar un proyecto en sesiones ordinarias para que esto se solucione”, dijo Reyes al cierre del encuentro.

Tres puntos se acordaron

1. Se continuará con el proceso de socialización, construcción y concertación del anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte, el cual solo será presentado, a consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores; para este efecto, se realizarán audiencias públicas en diversas regiones del país sin exclusiones.

2. El Ministerio de Transporte mantendrá e impulsará la mesa nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, para que en un término de máximo a 16 de marzo se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales.

3. El Ministerio de Transporte, acompañado de los Ministerios de Trabajo y de las TIC, iniciará una mesa con el fin de construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en sus diferentes modalidades, en los que participarán los representantes de todos los actores (directos e indirectos), para la construcción de soluciones que aporten al mejoramiento del servicio hacia los usuarios, garantizando en todo caso, los derechos fundamentales de todos. Conformaremos una mesa regulatoria con los actores. Invitar a las representantes y voceros de las plataformas como los usuarios y conductores a construir una propuesta para resolver y solucionar el tema.