Gremios empresariales salen en defensa de Registraduría tras críticas del presidente

Gremios empresariales salen en defensa de Registraduría tras críticas del presidente

Amcham y la Andi pidieron al presidente evitar mensajes que afecten la confianza institucional, al recordar que el mismo sistema que cuestiona ha permitido su elección en distintos cargos públicos.

