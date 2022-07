Grupo de WhatsApp: único avance de comisión de ética del Pacto Histórico en caso Piedad Córdoba

Hace más de 70 días, el entonces candidato Gustavo Petro le pidió a la senadora electa Piedad Córdoba que se apartara de la campaña presidencial por diversas acusaciones en su contra. Para ese entonces, 20 de abril, todavía no había ocurrido el episodio de la congresista electa detenida en el aeropuerto de Honduras con más de 68.000 dólares en efectivo.

En ese momento, el hoy presidente electo pidió a la comisión de ética del Pacto Histórico que investigara a Piedad Córdoba . Han pasado más de dos meses desde ese episodio y no existe ningún avance, los integrantes del comité no se han reunido ni han discutido sobre el asunto.

Publicidad



Hasta ahora, el único medio de comunicación entre los delegados de los partidos para el comité de ética ha sido un grupo de WhatsApp, pero no ha servido para coordinar ni una sola reunión. A pesar de la insistencia de algunos miembros, el encuentro no se ha podido concretar. Primero estaba la excusa del trabajo regional por la campaña y ahora es que varios de ellos están en empalme.

Y es que, según algunos de los miembros, quienes han pedido reserva porque no quieren pronunciarse públicamente sobre la inoperancia de esa instancia, el comité no tiene ningún tipo de facultad para suspender o sancionar a Piedad Córdoba, es decir que el único resultado podría ser un pronunciamiento simbólico. El presidente electo, Gustavo Petro, ha dicho que el comité está trabajando, pero esa no es la realidad por el momento.

Le puede interesar. Escuche el podcast Fragmentos: