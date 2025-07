Grupo ilegal estaría carnetizando y extorsionando a campesinos en Rovira, Tolima, denuncia alcaldía

La presencia de un grupo delincuencial autodenominado “Joaquín González” en la zona rural del municipio de Rovira, Tolima, tiene en alerta a las comunidades campesinas, ante el incremento de casos de extorsión y control territorial ejercido por esta estructura ilegal.

De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Rovira, los integrantes de esta organización han comenzado a imponer cobros a los productores agropecuarios para permitirles el acceso a sus propias fincas y la comercialización de sus productos. Según denuncias conocidas por las autoridades, quienes se niegan a pagar son objeto de amenazas directas, lo que ha generado un ambiente de miedo generalizado en varias veredas del municipio.

“En los últimos meses hemos tenido presencia de un grupo denominado ‘de la Joaquín González’, y hemos tenido conocimiento también de todos los operativos y algunos enfrentamientos que ha tenido la fuerza pública con estos grupos”, relató el mandatario local.

Víctor Alfonso Gualtero, alcalde de Rovira, confirmó que los hechos han sido reportados por los mismos habitantes. Aunque muchos testimonios han sido entregados de forma reservada por temor a represalias, se advierte que los extorsionistas están entregando carnés con las siglas del grupo armado como una especie de “paz y salvo” tras el pago de las cuotas impuestas.

“Todo lo que han realizado en las veredas de nuestro municipio, como es el tema de la extorsión, el control del territorio mediante carnetización y una cantidad de normas impuestas por ellos en cada una de las comunidades”, agregó.

Las autoridades municipales han hecho un llamado urgente al Ejército Nacional y a la Policía para reforzar la presencia institucional en los sectores más afectados, con patrullajes permanentes y acciones de inteligencia que permitan identificar y desmantelar a los responsables.

“En este momento no tenemos reportes de desplazamiento, pero sí de extorsión. Eso para nosotros es muy importante. También, para que estos grupos al margen de la ley no avancen y no lleguen a controlar todo el territorio. Sin embargo, hemos tenido presencia de algunos miembros de estos grupos”, puntualizó.

Aunque la situación se ha hecho más visible en Rovira, casos similares han sido reportados recientemente en otros municipios del sur del Tolima, lo que prende las alarmas sobre una posible expansión de estas prácticas criminales en la región.

“El tema de la carnetización no es nuevo. Ha habido intentos de carnetización en el suroriente del departamento. Hemos hablado de Prado, Dolores, igualmente Roncesvalles, que hoy está en una franca mejoría en materia de orden público”, dijo a Blu Radio Alfredo Bocanegra, secretario de Convivencia Ciudadana, sobre la carnetización de grupos armados a los habitantes de la zona rural en Rovira.

Mientras tanto, el temor persiste. El silencio obligado de los campesinos ante el riesgo de represalias ha dejado a muchas familias en un estado de vulnerabilidad extrema, sin garantías reales de protección ni acceso pleno a la justicia.