Grupos que dialogan con Gobierno niegan amenazas a alcalde de Medellín

La semana pasada, los concejales Claudia Carrasquilla (Centro Democrático), Andrés Tobón (Creemos) y Andrés “El Gury” Rodríguez, junto al alcalde Federico Gutiérrez, denunciaron amenazas de muerte.

Según sus declaraciones, los frentes 18, 33 y 36 de las disidencias de las Farc, junto a estructuras armadas del Valle de Aburrá, habrían ofrecido hasta $4.000 millones para atentar contra ellos. El hecho generó un fuerte debate político y encendió las alarmas en la ciudad.

En respuesta, los voceros de las estructuras armadas que participan en el Espacio de Conversación Socio Jurídico de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá aseguraron que no tienen relación alguna con el supuesto plan.

Calificaron la denuncia como parte de un “ambiente preelectoral enrarecido” y como un “montaje judicial” con fines políticos, recordando que acusaciones similares se presentaron en las elecciones territoriales anteriores.

El comunicado advierte que estas versiones buscan desacreditar la iniciativa de paz urbana, frenar su avance y aprovechar el miedo de la población para impulsar campañas electorales. Los voceros reiteraron que su objetivo es sacar la violencia de la política y evitar la utilización de menores de edad en actos delictivos.

Los firmantes también lamentaron el atentado que provocó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, expresando sus condolencias a familiares y allegados.

Finalmente, hicieron un llamado a la responsabilidad y a no poner en riesgo lo que consideran una oportunidad histórica para la paz en Medellín y el Valle de Aburrá. “En la paz cabemos todos, incluso ustedes”, concluye el comunicado firmado desde el Centro Carcelario La Paz en Itagüí.