Guía de Wilson regresó de la selva: adiós a la esperanza de encontrar al perrito héroe

En una historia que conmovió a toda Colombia, el soldado Cristian David Lara, guía de Wilson , el pastor belga malinois de un año y medio de edad, era el último en permanecer en las densas selvas del Guaviare y Caquetá, con la esperanza de encontrar a su amigo peludo. Lamentablemente, la búsqueda ha llegado a su fin, y Wilson no fue hallado, informó Noticias Caracol .

El pasado 9 de junio de 2023, Wilson desapareció antes de que fueran encontrados los hermanitos Mucutuy, quienes sobrevivieron a un accidente aéreo. Determinados a no dejar atrás a su leal compañero, las Fuerzas Militares emprendieron una exhaustiva búsqueda, con la participación de 70 militares en la selva y 50 en tareas logísticas.

Utilizaron estrategias como el uso de perritas en celo y comida para atraer la atención de Wilson, pero lamentablemente los esfuerzos fueron infructuosos, y se tomó la dolorosa decisión de dar por finalizada la búsqueda oficial tras 20 días de intensa labor.

A pesar de la cancelación oficial de la búsqueda, el soldado Cristian David Lara no se dio por vencido y continuó recorriendo la selva del Yarí con la esperanza de encontrar con vida a su fiel compañero.

Sin embargo, se confirmó que la posibilidad de hallar a Wilson con vida es casi nula, por lo que la búsqueda fue suspendida definitivamente.

Wilson_ Imágenes del perro que halló a los niños en Guaviare ilusionan a los colombianos Foto: captura de pantalla Twitter @jafaslocas33.

Wilson fue un elemento crucial durante la Operación Esperanza , en la cual se buscaba encontrar a los niños indígenas desaparecidos.

Con sus increíbles habilidades, el valiente canino fue clave para encontrar las primeras señales de vida de los pequeños, quienes fueron rescatados 40 días después del fatídico accidente que se llevó la vida de su madre.

En redes sociales la esperanza siempre estuvo intacta. Tanto así, que ante cualquier rastro de un canino parecido a Wilson hallado, era motivo de tendencia. Así pasó el fin de semana pasado con el caso de un pastor belga que fue hallado por militares, pero en una zona muy lejana a la que se perdió Wilson.

Las Fuerzas Militares intentaron determinar si este can en particular era Wilson mediante un chip de identificación, pero algunas características físicas del perro no coincidían, lo que ha llevado a asumir que el valiente guía ha partido al cielo de los perros héroes, dejando un vacío en el corazón del soldado Lara y de todos aquellos que siguieron con emoción y esperanza su inquebrantable búsqueda.

