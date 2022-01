Habitantes en Arauca atemorizados por enfrentamientos entre grupos ilegales

El presidente Iván Duque hace un recorrido con toda la cúpula militar colombiana, para evaluar y garantizar la seguridad de los habitantes en Arauca ante los constantes ataques y enfrentamientos de grupos ilegales en zona de frontera con Venezuela. Sin embargo, el temor en los habitantes crece cada vez más, después de la incineración de un bus intermunicipal que transportaba a ciudadanos, entre ellos menores de edad, que se vieron forzados a salir.

BLU Radio conoció la historia de los habitantes en Saravena que están atemorizados por los constantes enfrentamientos, como los que se presentaron en las últimas horas y que los dejaron incomunicados; ya las personas temen salir a las calles.

“La gente está intimidada, no salen de sus casas. Muchos negocios cerrados, hay mucha gente que se arriesga a tener su vida normal. Pero se ven muchas motos, no hay ningún carro porque después de un aviso la gente no quiere salir”, le dijo un habitante del sector a BLU Radio, que por motivos de seguridad no se divulgará su identidad.

Según los testimonios, son constantes los enfrentamientos entre grupos ilegales en la zona, lo que hace que varios habitantes prefieran no abrir sus negocios y quedarse resguardados en casa.

El Gobierno Nacional hace presencia en Arauca, en donde se adelantó un consejo de seguridad para poder velar por los habitantes.

”Aquí está nuestra fuerza pública con más hombres de los que teníamos en el departamento. Por eso, estamos para decirle a los araucanos que aquí está su fuerza pública, del lado de nuestros campesinos, del lado de los productores, del lado de los ganaderos, del lado de los ciudadanos, para garantizar su seguridad. Que sepan estos grupos organizados que los vamos a capturar”, mencionó el ministro de Defensa desde Arauca, Diego Molano.

El Gobierno le entregó al departamento 24 motocicletas y 4 botes de bajo calado, que fortalecerán la capacidad operacional de la fuerza pública en el Departamento.