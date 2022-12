Hay obstáculos jurídicos en revocatorio a Santos: presidente víctimas de Farc

El abogado Fernando Vargas, presidente del Comité de Víctimas de las Farc, explicó en Mañanas BLU en qué consiste un supuesto proceso de revocatoria en contra del mandato del presidente Santos y el proceso de paz.



BLU Radio conoció que Jaime Arturo Fonseca, quien dice ser “evangelista y profeta”, en una conversación con el pastor Jorge Trujillo a quien le dice que, basados en la ley 134 de 1994, se puede solicitar un referendo en el que, en tan solo 20 días, se busque revocar el mandato presidencial de Juan Manuel Santos y las leyes para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.



“A mí sí me llamó el doctor Jaime Arturo Fonseca y me comentó sobre algunas reuniones en las que tratan este intento democrático de la revocatoria”, dijo.



“Sí me han consultado, pero no estoy coordinando ni estoy dentro del equipo organizador de esa propuesta. Por el contrario, le veo imposibilidades jurídicas para sacar adelante eso”, añadió el abogado Vargas.



“Yo conocí a Jaime cuando tenía una organización llamada ‘Manos Unidas’, él está muy ligado a las iglesias cristianas”, puntualizó.



Explicó que los objetivos de los dos referendos buscan revocar el mandato del presidente y la aprobación del acuerdo con las Farc.



“La revocatoria del mandato de Santos podría ocurrir en una firmatón de estas, pero de allí a llevar esto a una vía legal es algo sumamente complicado”, afirmó.



“Para este caso del referendo, que sería constitucional, indudablemente no tendría revisión de constitucionalidad del artículo 21 (habla de revisión previa de constitucionalidad). Todo esto es muy difícil hacerlo en 6 meses y todo eso se lo expliqué al doctor Jaime porque luego esas firmas pasan a la Registraduría y finalmente al Congreso”, mencionó.