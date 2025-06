"He vivido en carne propia el dolor de la guerra": las premonitorias palabras de Miguel Uribe en Blu

El pasado 26 de mayo, Miguel Uribe Turbay participó en el debate de precandidatos del Centro Democrático en Blu Radio, donde compartió un testimonio personal y contundente.

"He vivido en carne propia el dolor de la guerra", expresó, al referirse al impacto profundo que la violencia ha tenido en su vida y en la de millones de colombianos.

Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada por Pablo Escobar en 1991, destacó el legado de su madre como un faro de paz en medio del conflicto.

"Su causa se convirtió en mi propósito de vida: un país sin violencia", afirmó con determinación. El perdón y la memoria son pilares de su convicción, mencionando que "el perdón me ha hecho fuerte. No olvidar me mantiene firme".

Con voz firme, el aspirante presidencial advirtió sobre el riesgo de regresar a un pasado de violencia que Colombia había superado.

"No permitiremos que sigan reescribiendo la historia o invirtiendo los valores", enfatizó.

La paz no implica impunidad, la seguridad tampoco más violencia. El único camino para la paz es la seguridad dijo Uribe Turbay en Blu Radio

"Estoy convencido de que Colombia tiene futuro y lo vamos a construir juntos", proclamó, tras subrayar su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.

Conmigo vuelve la seguridad. Que cualquier joven sueñe con quedarse en este país. Que los que se han ido vuelvan, que se reunifiquen las familias. Que todos tengamos oportunidades. No quiero que más familias repitan esta historia

Actualmente, el aspirante presidencial se encuentra en estado "crítico" pero estable tras haber sido sometido a cirugías por las heridas de bala sufridas en un atentado reciente en el barrio Modelia de Bogotá. La Fundación Santa Fe informó el jueves sobre su estado de salud, y destacó la gravedad del incidente donde un adolescente fue arrestado minutos después con una pistola Glock en posesión.

Reviva aquí el debate completo: