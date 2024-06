Historia de campesinos esperando la tierra de la reforma agraria: "Las tomaríamos por la fuerza"

En el mes de enero, la Agencia Nacional de Tierras hizo un evento para entregarle la propiedad de la hacienda Los Cachorros en Puerto Gaitán, Meta, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) para beneficiar a unas 126 familias con la reforma agraria.

Casi seis meses después, siete de esas familias se quejan de no haber podido empezar a sembrar porque no les han dado la ubicación exacta de las 71 hectáreas que les prometieron a cada uno.

El proceso está frenado luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, recibiera un informe según el cual hubo irregularidades en el proceso de compras y probablemente se pagó más de lo que se debería.

El Gobierno ya pagó más de $11.000 millones de anticipo y la hacienda vale más de 38.000 mil.

Publicidad

¿El avalúo no cuadra? Las irregularidades sobre Los Cachorros

Según la denuncia penal contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, la compra de la hacienda Los Cachorros no cumplió todos los requisitos legales y el Gobierno ya pagó un anticipo de más de 11.000 millones de pesos.

La queja más importante tiene que ver con que cerca del 35 % de la tierra es improductiva porque tiene restricciones ambientales y eso que ahí no están incluidas las rondas de los ríos (donde no se debe sembrar). Aun así se habría pagado por ellas como si fuera una tierra completamente productiva.

Publicidad

"No se tiene en cuenta que el predio tiene rondas hídricas, las cuales hacen parte del área improductiva y que se deberá descontar al momento de la adjudicación. Tiene relevancia en tanto que se hizo el avalúo de estas áreas como área productiva normal. No se hace análisis sobre el reconocimiento de derechos sobre rondas hídricas y sobre la viabilidad o no de pagar por ellas según código de recursos", señala uno de los apartes de la denuncia.

Según la denuncia, el proceso de compra está detenido y no pudo ser completado.

Esta tierra sí produce: la voz de los campesinos

Los Cachorros, queda a unas 5 horas de Puerto Gaitán y el casco urbano más cercano está a una hora en carro. No hay señal de teléfono y tampoco electricidad. Aun así, las familias ven a esa como su tierra prometida.

"Tengo familia, estoy pagando arriendo, pero por estar acá ¿de dónde sacamos plata? No hay ni para remesa, no tenemos recursos de nada", dice don Humberto Molares. Morales es casi el único que ha logrado vivir en la tierra que les entregaron porque está cuidando la finca.

Publicidad

En todo este tiempo se dedicó a probar si la tierra daba o no daba. También sembró plátanos, ahuyama, sandía, perejil y maíz y todo sin usar abono. Humberto llegó en plena sequía, así tuvo que buscar agua; la encontró a apenas 50 centímetros del suelo. Su conclusión es que lo único que no da esa tierra es lo que todavía no se siembra.

"Ya le entregaron a la Anuc, pero en el momento no tenemos una coordenada donde nosotros podamos tomarle la dirección al terreno que nos pertenece. Cuando hubo el evento todo fue muy bonito, muy agradable porque estaban entregando la tierra. Lo que no está bonito o agradable ahora es que tienen esto estancado por una denuncia que nosotros los campesinos no entendemos", dice Juan Pablo García, otro de los afectados.

Publicidad

El día del evento los campesinos recibieron un mapa donde les asignaban a cada uno una parcela de 71 hectáreas. Todos saben el número que les corresponde, pero ninguno sabe en dónde exactamente empieza y termina lo suyo y por eso no se han podido trastear. De hecho, están pensando en buscar su propio GPS y repartirse como puedan.

En su cabeza no cabe la posibilidad de que el proceso se reverse o de que esa hacienda nunca se compre.

"Pues en ese caso nosotros tomaríamos por la fuerza nuestros predios porque ya nos pertenece por ley porque el señor presidente pagó esas tierras para que nos las entregaran a los campesinos de acá del Meta", dice otro de los campesinos.

Blu Radio no ha tenido comunicación con las otras 100 familias beneficiarias de la entrega.

Publicidad

El contexto: la reforma agraria y el paro campesino

La reforma agraria es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, al punto que su primera exigencia a sus ministros es que no se recorte el presupuesto para el agro en medio de la crisis fiscal que vive el país.

La meta es comprar y entregar a campesinos 1.5 millones de hectáreas. Según el contador oficial de la reforma, hasta el momento se han comprado 88.000 mil hectáreas, pero se han gestionado más de un millón, incluyendo procesos de baldíos, formalización, entre otros.

Publicidad

Sin embargo, Anuc dice que el Gobierno está incumpliendo las promesas a los campesinos y llamó a movilizaciones a partir del 7 de julio y hasta que el gobierno les cumpla los acuerdos en materia de entrega de tierras y otros aspectos.