IDU comparte preocupaciones de Contraloría pero no confirma devolución de dinero

Aclaró que el plazo acordado en los Acuerdos de Valorización se refiere al inicio de las obras y no a la terminación de las mismas por lo que “evaluará en la estructuración del Plan de Desarrollo para determinar si se requiere algún cambio o modificación acordes con los nuevos lineamientos del futuro Plan que se someterá a consideración del Concejo en el transcurso de este semestre” (Lea también: IDU deberá devolver dinero recaudado en valorización por no ejecutar obras ).





Agregó que los acuerdos de valorización permiten a la Administración de la ciudad llevar al Concejo, modificaciones en los proyectos, por lo que no confirmó “la devolución de los dineros recaudados, sino que el Cabildo puede autorizar la sustitución de obras, tema que debe ser revisado justamente frente a un nuevo Plan de Desarrollo”.



La Contraloría Distrital advirtió este lunes que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, deberá devolver el dinero recaudado por valorización para siete obras ante la no ejecución para las que estaba destinado (Lea también: Peñalosa reforzará seguridad en Bogotá tras masacre en Ciudad Bolívar ).



Arenas explicó que si bien la devolución del dinero es una opción “hay otras formas de proceder en este tema, además, las obras se hace o se devuelve el dinero, pero la verdad es que la gente prefiere las obras”. Aseguró que actualmente las obras están siendo sometidas a valorización del nuevo plan de desarrollo y allí es “donde se mira si se va al siguiente paso que es la devolución del dinero o si se reemplazan por otras”.



Agregó que el Concejo definirá el paso siguiente en cuanto a la devolución del dinero de valorización (Lea también: Peñalosa priorizará ampliación de la avenida Caracas hacia Usme ).

Por su parte, el concejal Horacio Serpa afirmó que es “lamentable lo que está sucediendo porque las obras que eran necesarias quedaron en retórica”. Serpa dijo que hay que trabajar conjuntamente para definir qué obras se mantendrán y cuáles no, “y en el caso que se consideren nuevas obras alejadas de los sitios en lo que iban ser del principio, se debe devolver el dinero”.

De acuerdo a la Contraloría, el Instituto deberá realizar la devolución de dinero por haber dejado vencer el plazo para iniciar la construcción de siete obras financiadas por valorización cuya entrega estaba prevista para el pasado 27 de diciembre.