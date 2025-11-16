Incautan 47 cilindros de gas que iban a ser usados para atentados terroristas en el Huila

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través de soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 9, ubicó en la vereda El Paraíso, en Algeciras, un vehículo que transportaba 47 cilindros de gas robados a una empresa distribuidora, presuntamente por integrantes del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, de las disidencias de las Farc, que delinquen bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Tras varios meses de seguimiento e inteligencia, los soldados instalaron un puesto de observación estratégico en la zona, donde finalmente localizaron y recuperaron el vehículo.

“La Novena Brigada, a través del Batallón de Alta Montaña N.º 9, recibió la denuncia por el hurto de un vehículo distribuidor de gas en abril. Iniciamos las operaciones militares y logramos ubicar el vehículo y los 47 cilindros, evitando así que el Bloque Jorge Suárez Briceño cometiera acciones delictivas en el Huila”, señaló el Mayor Jhon Jairo Delgado Pantoja, Comandante (e) del Batallón de Alta Montaña N.º 9.

Iban a ser usados para atentados terroristas en el Huila. Foto: Suministrada

El hurto de este vehículo adscrito a una empresa distribuidora de gas de la región se había registrado en abril en la vereda Las Brisas, también en el municipio de Algeciras.



Tras el hallazgo, el personal militar, en coordinación con las autoridades competentes, activó los protocolos de seguridad. Cada cilindro fue inspeccionado de manera minuciosa y controlada por el equipo EXDE, descartando la presencia de explosivos.