Incautan cerca de tres toneladas de marihuana en límites de Caquetá con Huila

En operativos simultáneos contra el narcotráfico, adelantados en el sector del Pórtico, donde limita el Huila con el Caquetá, tropas de la Décimo Segunda Brigada del Ejército incautaron dos toneladas y media de marihuana que habían sido camufladas en dos vehículos de carga tipo camión.

Según las autoridades, el cargamento de estupefacientes habría sido enviado desde el Cauca y, al parecer, pertenecía a la estructura armada ilegal Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Su destino final sería el vecino país de Brasil.

Droga camuflada en camión. Foto: Ejército Nacional.

“En el eje que comunica al Huila con el departamento del Caquetá se permitió la incautación de aproximadamente 2.900 kilos de marihuana listos para su comercialización. Durante el procedimiento fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en los automotores y que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, serían integrantes del GAOR Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción Iván Mordisco”, indicó el brigadier general Luis Fernando Salgado, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional.

El alto oficial agregó que este reciente resultado contra el narcotráfico afecta directamente la capacidad financiera y criminal de las organizaciones armadas y delincuenciales que utilizan los corredores viales del Huila y del Caquetá para el transporte de alcaloides y alucinógenos hacia destinos nacionales e internacionales.

En los operativos fueron capturados dos hombres, presuntos integrantes de la organización armada Dagoberto Ramos. Uno de los detenidos habría intentado sobornar a los uniformados ofreciéndoles 100 millones de pesos para que permitieran el paso del cargamento de marihuana.