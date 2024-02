Intercolegiados 2023 no se habrían hecho por irregularidades; los de 2024 estarían peligrando

El concejal del Partido Verde, Julián Sastoque, y el congresista de Cambio Radical, David Luna, denunciaron presuntas irregularidades en la contratación por parte del Gobierno Nacional para los Juegos Intercolegiados de 2023, que no se realizaron en su fase nacional, y en la logística de los que se llevarán a cabo en 2024. Se habrían registrado 16 irregularidades y las cifras que brinda el Ministerio del Deporte serían incoherentes.

A través de un comunicado, Julián Sastoque, denunció que los Juegos Intercolegiados del 2023, que no se terminaron llevando a cabo, tuvieron contrataciones a dedo, incumplimientos del contratista encargado de su realización y cifras incoherentes.

Sastoque informó que, a través de un derecho de petición que él realizó, el Ministerio del Deporte registró una inversión de $36.583 millones, de los cuales ya fueron pagados cerca de $18.000 millones, para la coordinación de los juegos, mientras que en una resolución firmada por la misma entidad el 15 de agosto de 2023 figuraba una cifra de $51.749 millones de pesos.

Además, de acuerdo con el concejal, se lograron identificar 16 posibles incumplimientos por parte de la entidad contratista que se encuentran relacionados con la entrega de la plataforma para el desarrollo técnico de estos, la contratación de personal, cotización de bienes y servicios para entes territoriales y demás.

Las anteriores fallas se encontrarían relacionadas con la no realización de los juegos de forma nacional en 2023. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio del Deporte, estos no se hicieron debido a que 13 departamentos del país no llevaron a cabo la fase de clasificación regional.

En cuanto a los juegos del 2024, el senador de Cambio Radical David Luna manifestó en la moción de censura que se adelantó en contra de la entonces ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que los juegos estarían en riesgo, esto último comunicado por la funcionaria de dicha entidad. “Los juegos de este año van mal, a la fecha no se ha dado el proceso de selección logístico, me dice la ministra, y ya estamos a 21 de febrero”, comentó el congresista.

De momento, fuentes del Ministerio comunicaron que esperan definir el calendario con la misma entidad que es objeto de la polémica, y con quienes se reunirán el próximo viernes 23 de febrero.

Además, informaron que hasta el primer semestre del año se encuentra el plazo para realizar el proceso contractual para estos juegos. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro había confirmado que los recursos que iban para los Panamericanos de Barranquilla serían destinados a estas justas deportivas.

