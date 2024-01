Se mueven las fuerzas en el Partido Verde: los nombres que suenan para la presidencia de la Cámara

Al Partido Verde le corresponde la presidencia de la Cámara en la siguiente legislatura. La principal candidata es Katherin Miranda; sin embargo, su distancia con el Gobierno la podría poner en duda.

Aunque faltan meses para la elección de mesas directivas en el Congreso, la puja por la presidencia de la Cámara de Representantes ya comenzó y varios nombres suenan en el Partido Verde, al que le corresponde ocupar el puesto, según los acuerdos.

El primero es el de Katherin Miranda. Blu radio conoció que la representante tiene el apoyo de más de la mitad del Partido Liberal, de la bancada de La U, Cambio Radical, conservadores y Centro Democrático; sin embargo, esto no sería suficiente, pues su distancia con el Gobierno le podría cobrar factura, pues, aunque no ven con malos ojos su candidatura, sí están esperando una reunión en la que la funcionaria de garantías al presidente Petro respecto a su compromiso con sacar adelante la agenda legislativa. El problema está en que para Miranda no es negociable su voto negativo hacia la reforma laboral y algunos otros puntos de la pensional.

Lo que tampoco quiere el Gobierno es que Miranda llegue a la presidencia de la Cámara como Iván Name llegó a la del Senado, es decir, con una importante distancia a los proyectos de la administración.

El otro nombre que está sobre la mesa es el de Santiago Osorio, Blu Radio conoció que ha estado reuniéndose con congresistas del Pacto Histórico y que espera una reunión con el presidente Petro. Su principal promesa es dar prioridad a las reformas para que sean aprobadas en la corporación.

Otros dos nombres aparecen en este pulso. El primero es el de Martha Alfonso, quien también tiene interés en el cargo. Blu Radio conoció que su candidatura está impulsada por miembros de la bancada de Gobierno y emisarios de la administración que la consideran como una candidata que no generaría tensiones.

El último sería el de Jaime Raúl Salamanca, el representante a la Cámara por Boyacá, cercano al grupo del gobernador Carlos Amaya.