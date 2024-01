Presidente del Senado, Iván Name, criticó el centralismo para atender incendios en el país

Una fuerte crítica al Gobierno Nacional hizo desde Bucaramanga el senador y presidente del Senado, Iván Name , por la forma como ha dado respuesta a las emergencias por incendios forestales que se han registrado en el país.

“Cada vez que tenemos una crisis o que nos ofrecen unos juegos de ajedrez o de Panamericanos o de lo que fuere es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio porque no hay presupuesto para bomberos , no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuestos para nada , aquí no tenemos ni trenes, aquí no tenemos ni aviones parecen son flotillas de avionetas, cuando fundamos la aviación en el mundo vamos para atrás”, señaló el senador Name.

Cuestionó el modelo centralista con el que se rige el Estado y señaló que es inconveniente para el país.

“Precisamente el atraso se debe al modelo centralista de que todas las decisiones de toda índole se toman en un modelo paquidérmico e inconveniente, de tal manera que hasta los incendios no los podemos apagar porque cuando hay aparatos no hay agua y cuando hay agua no hay aparatos”, expresó el congresista.

Fue más allá y atribuyó el atraso, la pobreza y la guerra al modelo centralista.

“La propuesta es las Regiones Autonómicas como una salida al centralismo asfixiante que es la causa del atraso de la pobreza y la guerra, estamos retomando un tema muy aplazado que es que el Estado nacional se rige por un sistema central al que se le atribuye el atraso y esta es una propuesta consignada en el artículo 28 que puso el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo que espera que tenga la atención y que logre la convocatoria para las decisiones que el país tenga que hacer en adelante”, explicó el senador Name.

A esta hora se realiza en Bucaramanga la audiencia pública sobre regiones autónomas que impulsa el presidente del Senado, Iván Name, para lograr autonomía de los departamentos #MañanasBlu pic.twitter.com/xUFB4gMzMT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 25, 2024

En la audiencia sobre Regiones Autonómica la senadora María Fernanda Cabal , también señaló la importancia de la autonomía de las regiones.

“Que no se nos olvide todo lo que ha venido pasando en el Gobierno de Petro , cómo le quitó a Antioquia la autonomía en temas mineros, todo eso lo que hace es acumular un poder excesivo en Bogotá donde hay que ir a mendigar. Por eso ven ustedes a alcaldes y gobernadores buscando qué congresista les ayuda y ahí viene un triángulo macabro de corrupción dinero que bajan entre comillas, dinero que lleva un pedacito de coima “