Las vacantes del Gobierno Petro tras año y medio: faltan por nombrar 25 altos cargos y 8 embajadas

Tras cumplirse año y medio del Gobierno de Gustavo Petro, más de 25 cargos directivos están en este momento bajo una dirección encargada o incluso están vacantes. Además, 8 embajadas en diferentes continentes actualmente no tienen un embajador designado como jefe de misión, sin contar las 10 que se abrirán en los próximos meses.

Y hoy, tras los últimos movimientos del Gabinete, el Gobierno vuelve a una posición similar a la que estaba antes del escándalo por el polígrafo y las chuzadas a Marelbys Meza: Laura Sarabia es de nuevo la mano derecha del presidente Petro, esta vez desde el Dapre, y Armando Benedetti es otra vez embajador, en esta ocasión ante la FAO en Roma.

Jefe del Despacho Presidencial

Este puesto, antes denominado jefe de gabinete, lo ocupó Laura Sarabia desde el primer día del Gobierno Petro, hasta su salida en junio de 2023 por el escándalo del polígrafo a la exniñera Marelbys Meza. Carlos Ramón González llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia y asumió algunas de las funciones que tuvo Sarabia, pero este cargo siempre estuvo vacante.

Tras una modificación de la estructura del Dapre en diciembre de 2022, la jefatura del Despacho Presidencial pasó a tener a cargo la Casa Militar, Jefatura para la Protección Presidencial, Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y la Consejería Presidencial para las Regiones.

Todo parece indicar que con el regreso de Laura Sarabia a la Casa de Nariño esta vez asumirá no solo las funciones de directora del Dapre, sino las que tenía como jefe de Despacho Presidencial, manejando entre otras cosas, la agenda y seguridad del presidente y siendo el puente con el Gabinete.

Departamento de Prosperidad Social

Tras confirmarse el regreso de Laura Sarabia a la Casa de Nariño como secretaria general de la Presidencia, el DPS, encargado de todos los subsidios y con una chequera de 10 billones para este año, quedará vacante. Sarabia estuvo solo un poco más de cinco meses al frente del Departamento, después de que en septiembre reemplazara a Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio. Para llegar a este cargo suena el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y en un momento también se habló de un posible enroque con Laura Sarabia para que Carlos Ramón González llegara al DPS.

Cancillería

Luis Gilberto Murillo, embajador en Estados Unidos, nombrado como canciller encargado desde el 8 de febrero, mientras se cumplen los 3 meses de suspensión de Álvaro Leyva ordenados por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Leyva presentó como último recurso una tutela para intentar tumbar la decisión. Si la tutela no es favorable, todo indica que Leyva renunciará al cargo, Murillo será el nuevo canciller en propiedad y quedará vacante la embajada en Estados Unidos.

Ministerio Del Deporte

Luego del revuelo generado por la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplir con los pagos a Panam Sports, Astrid Rodríguez, presentó su renuncia como ministra del Deporte el pasado 15 de febrero.

Para llegar a esta cartera suena Ana Dayana Córdoba Palacios, lideresa social del Chocó, licenciada en educación física y sobrina de la fallecida senadora Piedad Córdoba. En la baraja también está la exgobernadora Clara Luz Roldán, quien fue directora de Coldeportes, y Lina María Barrera, viceministra del Deporte durante el gobierno de Iván Duque.

Departamento Nacional De Planeación

Tras la renuncia de Jorge Iván González el pasado 1 de febrero por diferencias con el presidente Petro, Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió como director encargado. Entre los que suenan para el DNP está el todavía senador Alexander López Maya, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y también se dice que Daniel Rojas podría ser ratificado como director.

ICETEX

Este lunes 19 de febrero el excongresista Mauricio Toro presentó su renuncia como presidente del ICETEX por motivos personales, por lo que el Instituto, encargado de los créditos educativos, quedará sin director a partir del 23 de febrero.

Secretario Jurídico de la Presidencia

El cargo no tiene titular desde el 15 de diciembre después de que Vladimir Fernández se posesionara como magistrado de la Corte Constitucional.

Claudia Eugenia Sánchez, quien es asesora de la Secretaría está actualmente como al frente de la dependencia como encargada, y aunque hay versiones de que podría ser ratificada en el cargo, también suena Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos, y cercano desde hace muchos años al presidente Petro.

Invima

El Invima, entidad a cargo de la inspección y vigilancia de medicamentos y alimentos en el país, sigue sin tener un director en propiedad. Hace unos días, apareció publicado en la página de aspirantes de la Presidencia de la República el nombre de Francisco Rossi, quien ya estuvo como encargado de la entidad entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, pero hasta el momento no se ha posesionado.

Desde el comienzo del Gobierno Petro el Invima ha tenido cuatro directores encargados. El primero en serlo fue precisamente Francisco Rossi, que terminó su periodo en medio de cuestionamientos por de algunos medicamentos. La segunda encargada fue Mariela Pardo, secretaria general del Invima. Y Juan Carlos Arias Escobar fue el tercero en ser nombrado como director.

En octubre, el presidente Petro anunció a través de su cuenta de X que Germán Velásquez, filósofo y magíster en Economía y doctor en Economía de la Salud, sería el Director en propiedad del Invima, pero el nombramiento nunca se concretó, al parecer por demoras en la oficialización por parte del Ministerio de Salud y la Presidencia.

Por lo que Yenny Adriana Pereira fue nombrada a finales de diciembre como nueva directora encargada, y hasta el momento permanece al frente del Instituto.

Agencia Defensa Jurídica del Estado

Martha Lucía Zamora, presentó el 4 de diciembre su renuncia como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tras diferencias y una fuerte discusión con el canciller Álvaro Leyva frente a la polémica licitación del contrato de pasaportes, y que hoy lo tiene suspendido por tres meses la Procuraduría.

Paula Robledo Silva, directora de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica, asumió como directora encargada de la Agencia.

Colombia Compra Eficiente

Stalin Ballesteros presentó el 2 de febrero su renuncia como director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Y asumió como encargado Carlos Francisco Toledo, subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico, hijo del médico e integrante del M-19 Carlos Toledo Plata.

Agencia Nacional De Infraestructura - ANI

En agosto de 2022, el presidente Petro designó a William Camargo como el presidente de la ANI. Pero con el remezón del gabinete ministerial de abril de 2023, donde se renovaron 7 ministerios, Camargo pasó a liderar la cartera de transporte en reemplazo de Guillermo Reyes. Por lo que Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI quedó como presidenta, encargo que se mantiene hasta el día de hoy.

El 15 de enero fue publicada la hoja de vida de Francisco Ospina, exdirector encargado de la Aeronáutica Civil, como nuevo presidente de la ANI, pero hasta el momento la posesión no se ha concretado por cuenta de la ley de cuotas.

Instituto Nacional De Vías - Invias

A principios de febrero Mercedes Elena Gómez renunció como directora del INVIAS tras solo siete meses en el cargo. María Constanza García, viceministra de Infraestructura, fue designada como directora encargada.

Embajadas

En América son tres las embajadas que actualmente no tienen un embajador al frente de la misión:

La de Chile, que cobró relevancia después de la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027 y la anunciada visita del presidente Petro a Santiago para reunirse con Panam Sports que nunca se concretó.

Como embajador en Chile, el presidente Petro alcanzó a designar en febrero de 2023, al exsenador y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, pero después de que la Fiscalía radicara un escrito de acusación en su contra, el nombramiento finalmente nunca se concretó.

La representación en Perú está a nivel de encargado de negocios tras la tensa relación con el Gobierno de Dina Boluarte, tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. El presidente Petro fue incluso declarado como persona no grata por el Congreso de este país por declaraciones contra la Policía peruana.

Y la tercera misión que se quedó sin embajador es la de Uruguay, pues Juan José Quintana, quien desde octubre de 2022 había sido nombrado como embajador en Montevideo, fue reubicado el 30 de enero como embajador alterno de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

En Europa, actualmente el único país que no tiene un embajador designado es Dinamarca, después de que Adriana Córdoba, exsecretaria de planeación de Bogotá y esposa de Antanas Mockus, no aceptara el cargo por no compartir algunas posturas del Gobierno a nivel internacional.

En Asia las embajadas de Japón, Indonesia y Malasia no tienen un embajador designado.

Mientras que la de Australia, que hasta el momento es la única embajada de Colombia en Oceanía, tampoco tiene embajador en propiedad.

A la lista también se suman las nuevas embajadas que el Gobierno tiene planeado abrir en los próximos meses, y para las que en noviembre se crearon 125 cargos adicionales.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Melquisedec Torres, además de la reapertura de la Embajada ante la FAO en Roma en la que ya fue nombradoArmando Benedetti, Colombia establecerá diez nuevas misiones diplomáticas este año.

Las nuevas embajadas que Colombia abrirá en los próximos meses, y a las que de momento no se les ha designado ningún embajador son: Guyana, Barbados, Palestina, Arabia Saudita, Etiopia, Angola, Senegal, Rumania, República Checa y Nueva Zelanda.

Viceministerios



Viceministerio para la Estrategia y Planeación – Ministerio de Defensa

Tras la salida del viceministro de Defensa, Ricardo Díaz en junio pasado el cargo ha estado en encargo. Actualmente el viceministro encargado es Luis Edmundo Suárez, quien también es el director de Capacidades e Innovación del Ministerio.

Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad – Ministerio de Defensa

El viceministro de Defensa y Seguridad, Alberto Lara, renunció el viernes 22 de diciembre de 2023, por razones personales. Daniela Gómez fue designada como viceministra encargada.

El viceministro de Defensa y Seguridad, Alberto Lara, renunció el viernes 22 de diciembre de 2023, por razones personales. Daniela Gómez fue designada como viceministra encargada.

Viceministro General del Interior – Ministerio del Interior

El viceministro del Interior, Gustavo García, entregó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 5 de febrero para prepararse para "algunos temas a futuro".

El viceministro del Interior, Gustavo García, entregó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 5 de febrero para prepararse para "algunos temas a futuro".

Viceministro de Desarrollo Rural – Ministerio de Agricultura

En el mes de enero renunció la viceministra Martha Viviana Carvajalino tras 7 meses en el cargo. Lilia María Rodríguez, asesora de MinAgricultura, está encargada del viceministerio.

En el mes de enero renunció la viceministra Martha Viviana Carvajalino tras 7 meses en el cargo. Lilia María Rodríguez, asesora de MinAgricultura, está encargada del viceministerio.

Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad – Ministerio de Ciencias

Carlos Alberto Chinchilla, cuestionado por falta de experiencia para el cargo, renunció el pasado 14 de febrero. Johanna Elizabeth Duarte, secretaria general de MinCiencias, fue nombrada viceministra encargada.

Carlos Alberto Chinchilla, cuestionado por falta de experiencia para el cargo, renunció el pasado 14 de febrero. Johanna Elizabeth Duarte, secretaria general de MinCiencias, fue nombrada viceministra encargada.

Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio – Ministerio de Cultura

Adriana Molano ha estado como viceministra de Fomento Regional y Patrimonio desde agosto de 2022, cuando Patricia Ariza estaba a la cabeza del Ministerio. Sin embargo, tras la llegada de Juan David Correa al Ministerio, hasta el momento no ha sido ratificada en el cargo y sigue como encargada.

Adriana Molano ha estado como viceministra de Fomento Regional y Patrimonio desde agosto de 2022, cuando Patricia Ariza estaba a la cabeza del Ministerio. Sin embargo, tras la llegada de Juan David Correa al Ministerio, hasta el momento no ha sido ratificada en el cargo y sigue como encargada.

Viceministro de Vivienda – Ministerio de Vivienda

El viceministro de Vivienda, Felipe Arbouin, presentó la semana pasada su renuncia al cargo para volver a labores académicas en la Universidad Javeriana.

El viceministro de Vivienda, Felipe Arbouin, presentó la semana pasada su renuncia al cargo para volver a labores académicas en la Universidad Javeriana.

El viceministro de Vivienda, Felipe Arbouin, presentó la semana pasada su renuncia al cargo para volver a labores académicas en la Universidad Javeriana. Viceministro de las Diversidades – Ministerio de la Igualdad

El de las diversidades es uno de los dos viceministerios del nuevo ministerio de la Igualdad que todavía no tienen viceministro al frente. Para este cargo fue designado en octubre Juan Carlos Florián, pero hubo polémica porque fue trabajador sexual y actor porno en París. Al día de hoy, tras cuatro meses, el nombramiento no se ha concretado.

Viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos – Ministerio de la Igualdad

Fue el último de los viceministerios del Ministerio de Igualdad en tener a un viceministro designado. A principios de febrero fue publicada para el cargo la hoja de vida de Nelson Cruz Lemus, que ha pertenecido a varias organizaciones indígenas en el departamento del Cauca.

Fue el último de los viceministerios del Ministerio de Igualdad en tener a un viceministro designado. A principios de febrero fue publicada para el cargo la hoja de vida de Nelson Cruz Lemus, que ha pertenecido a varias organizaciones indígenas en el departamento del Cauca.

Comisionados De La Creg

El primero de febrero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Petro nombrar en propiedad y en los próximos 30 días a los seis expertos de dedicación exclusiva que conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Desde noviembre, Ómar Fredy Prias es el único designado en propiedad, pero actualmente hay 3 comisionados en encargo, por lo que al presidente Petro le quedan menos de 10 días para nombrar a los otros 5 expertos comisionados.

INPEC

En septiembre de 2022 el presidente Petro designó a Daniel Gutiérrez como el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en reemplazo del general Tito Castellanos. 17 meses después Daniel Gutiérrez sigue como director encargado del INPEC.

Fondo de Adaptación

Helga Rivas asumió en enero como gerente encargada del Fondo, entidad creada para atender la recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por eventos derivados del cambio climático. Rivas reemplazó a Olmedo López, actual director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo.

Imprenta Nacional

Andrés René Chaves es el gerente general encargado de la Imprenta desde junio de 2023.

Agencia Nacional del Espectro

Diana Morales, fue designada como directora encargada desde el 25 de enero, en reemplazo de Fabián Herrera que también estaba como director encargado.