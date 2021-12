Investigan muerte violenta de joven soldado que estaba por culminar su servicio militar en Armenia

La Fiscalía y la Sijin investigan la muerte violenta de Santiago Velandia Arango un joven soldado que falleció en Armenia , cuando estaba cerca de culminar su periodo de servicio militar.

En los últimos vídeos en los que el joven Santiago Velandia Arango se ve con vida estaba feliz. Las imágenes se grabaron el 14 de noviembre. Ese día, él realizó una actividad social con su familia y algunos niños con los que compartió un almuerzo y un partido de microfútbol. El joven estaba de permiso del Batallón de Alta Montaña en Génova donde prestaba servicio militar obligatorio.

Pero la alegría se volvió tristeza el 8 de diciembre. La familia Velandia Arango recibió la noticia de la muerte del joven uniformado cuando él estaba en un campamento en zona rural de Buenavista. Su familia fue a la zona donde ocurrió la tragedia, allí, dicen recibieron confusas versiones.

Lea también

"Nos dijeron que lo lamentaban mucho, que él había tomado una mala decisión. Los hechos aproximadamente se habían ocurrido a las 2:00 de la mañana y su cuerpo fue encontrado a las 7:00 a.m. Que ellos escucharon unos sonidos, unas detonaciones: las cuales confundieron con pólvora. Cosa que me parece extraño que personas tan entrenadas no sepan distinguir el sonido de la pólvora con el sonido del arma que, pues me imagino yo, es muy diferente", señaló Daniela, hermana del joven militar.

Sobre el deceso del joven, la Octava Brigada del Ejército indicó a través de un comunicado de prensa, que "al parecer se trataría de un caso de suicidio". Agregan que "según algunas informaciones, momentos antes el soldado habría accionado granadas de su dotación, afectando un predio ubicado en las inmediaciones de la base y causando daños materiales", y puntualizan que la Sijín de la Policía ya investigan el caso.

Publicidad

BLU Radio pudo establecer que en esta investigación que adelantan la Fiscalía y la Policía a través de la Sijín ya se han realizado entrevistas con todos los militares que estaban con Santiago Velandia Arango ese día que falleció, y que además, se han recopilado pruebas en la vereda La Granja, zona rural de Buenavista, donde falleció el joven.

"Bueno ese caso lo tenemos nosotros, pero es un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. Venimos adelantando algunas actividades, (...) obviamente cuando se tenga la claridad del caso y se tengan todos los resultados de todas las órdenes a policía judicial que se vienen realizando", expresó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia.

La familia espera que la investigación aclare lo sucedido porque para ellos el joven tenía muchos proyectos y sueños por cumplir.

Escuche más noticias