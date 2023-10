Investigue y rectifique, son acusaciones falsas: director de Sustitución de Santos responde a Petro

Desde Tumaco, el presidente Gustavo Petro habló de la necesidad de acelerar la sustitución de cultivos y de complementarla, haciendo énfasis en que debe haber una industrialización de los cultivos lícitos hacia los cuales migren los campesinos que hoy se dedican al cultivo de la hoja de coca.

El presidente Petro arremetió contra la política de sustitución implementada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos diciendo que se convirtió en un "antro de corrupción" y que los recursos no llegaron las comunidades.

"El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual: es te pago una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café, como se propuso aquí. La plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata”, advirtió Petro este martes.

Y agregó: “La política de sustitución de cultivo generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción. Hay que decirlo porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos, lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de ‘x’ hectáreas, espera un dinero del Gobierno que no llega y ahí se fregó, e incluso es objeto de amenazas”.

Blu Radio habló con Eduardo Díaz Uribe, quien fue director del programa de Sustitución de Cultivos durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y aseguró que esa afirmación es “absolutamente falsa” y que el sistema de operadores lo implementó el gobierno de Iván Duque, a cuyo gobierno señaló de despedazar el programa.

“No corresponde a la realidad. Al presidente Petro le va a tocar rectificar públicamente porque eso no corresponde a la verdad. El presidente Petro menciona unos operadores y unas fiducias y que a los campesinos no les llegaban los recursos. Sobre ese particular debo señalar que durante el gobierno del presidente Santos, el programa de sustitución de cultivos, del cual yo fui su director, operó durante un año, entre junio, julio del 2017 y agosto del 2018", señaló Díaz.

Y dijo que cuando se implementó el programa se logró contacto: "Con cerca de 90.000 o más familias de cultivadores de coca. Las familias que suscribieron contratos con nosotros el año pasado recibieron a través del Banco Agrario, directamente el Banco Agrario, lo pactado con ellos que era un millón de pesos mensuales durante un año y para la operación del proyecto se hizo a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que venía trabajando en este país, en Colombia y en otros países, pero particularmente desde la época del expresidente Uribe”.

“De manera tal que salir a decir que nosotros hicimos convenios con operadores o fiducias no corresponde a la verdad. En consecuencia, el presidente tendrá que hacer las rectificaciones a que haya lugar y hacerlas públicamente”, advirtió el exdirector del programa.

Adicionalmente, Díaz apuntó sus críticas contra el gobierno del expresidente Duque como el responsable de sacar a la ONU del manejo de los recursos y de haber incorporado intermediarios.

“Lo que sí sé es que a Naciones Unidas la sacó el gobierno del presidente Duque de esa actividad y llamaron a una serie de operadores para realizar esa actividad y será entonces en ese gobierno que tengan que responder. Pero en lo que toca la acusación del presidente Petro con lo que nosotros hicimos durante años antes, pues con todo respeto lo invito a que investiguen y rectifiquen”, señaló.

“Lo poco que se ha hecho en materia de sustitución, que fueron estas 90.000 familias, lo hicimos nosotros durante el gobierno del presidente Santos durante el gobierno del presidente Duque no aumentó una sola familia más y durante el Gobierno del presidente Petro tampoco han aumentado una sola familia, más están rediseñando el programa tengo entendido entonces nosotros lo hicimos y como te digo el resultado está a la vista esas familias que ingresaron al programa de sustitución el programa (…) Eso mostró la el éxito del programa, que el presidente Duque vino a hacer trizas y a despedazar el programa, es una realidad”, concluyó.

