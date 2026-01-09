En vivo
Iván Colmenares: el relato de abogado colombiano que estuvo preso por régimen venezolano

Su detención se produjo en la frontera por Arauca, mientras intentaba sellar su pasaporte para visitar a su familia en Cúcuta. Sin una razón lógica o justa, fue señalado por el régimen venezolano como "terrorista" o "conspirador", debido a su perfil profesional y su anterior trabajo con el Ejército Nacional de Colombia como profesional de defensa.

