“Iván Mordisco estaba arrinconado y ahora se pavonea por el país; da mucho coraje”: Diego Molano

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exministro de Defensa Diego Molano lanzó duros comentarios contra el Gobierno Nacional a propósito de la reaparición de ‘Iván Mordisco’ el pasado fin de semana.

El máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc, reapareció en una zona rural del departamento del Caquetá para participar en un acto en el que se prevé que ese grupo anuncie su voluntad de negociar la paz con el Gobierno.

Con respecto a esto, Molano habló sobre el anuncio del entonces Gobierno de Iván Duque en el que aseguraron que había sido abatido, “infortunadamente la inteligencia señaló que él había caído y por eso se hizo este anuncio”.

En este mismo sentido se refirió a la recompensa que en ese entonces se ofreció, pero la cual aseguró que no se pagó debido a que el cuerpo nunca apareció, “la recompensa no se pagó nunca, como ministro no di a orden de que se pagara esa recompensa”.

Publicidad

Molano criticó el manejo que se la hadado al grupo disidente durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que, a diferencia de este, durante el mandato de Duque estos grupos fueron combatidos.

"Nosotros los combatimos y los combatimos con decisión, no los tratamos como reyes como hoy lo quieren hacer en Colombia”, dijo.

Asimismo, reiteró la indignación que le produce el hecho que sujetos como ‘Iván Mordisco’ se “pavonee por el país”.

Publicidad

El accionar criminal de 'Iván Mordisco' comenzó hace unos 20 años, cuando se unió a la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc en donde se inició como guerrillero raso, pero luego se especializó como francotirador y más adelante fue explosivista.

Hacia 2012, ya era el comandante del Frente 1 y seguía acatando las órdenes del mando de las Farc, aunque sus críticas a las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno en Cuba fueron aumentando con el tiempo.

'Iván Mordisco' fue capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores (Guaviare) pero luego recuperó su libertad en un episodio que todavía no está claro.

Posteriormente sus desacuerdos con los mandos de las Farc se acentuaron y no aceptó el acuerdo de paz, tras lo cual, por medio de una carta, informó que no entregaba las armas al tiempo que llamó a todos los "guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas" que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a "aunar fuerzas" y "continuar la lucha insurgente".

Publicidad

Escuche la entrevista con el exministro de Defensa Diego Molano: